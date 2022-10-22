霹靂舞世錦賽台灣隊止步32強 汲取經驗回歸訓練

霹靂舞台灣代表隊在強敵環伺下挺進2022世界運動舞蹈總會（WDSF）霹靂舞世錦賽32強，可惜在今天比賽中未能成功挑戰16強戰，但選手都表示狀態很好，比賽結束後將馬上投入訓練。

霹靂舞（Breaking）世界錦標賽21、22日在韓國首爾松坡區的奧林匹克公園SK奧林匹克手球競技場進行，在21日賽中脫穎而出的台灣代表隊選手楊加力、陳怡茹、楊采樺今天分別在32強戰中對上烏克蘭、美國及墨西哥選手，可惜都在32強止步。

楊采樺接受中央社訪問時坦言，賽前知道將對上很有名的墨西哥B-Girl Swami，讓她感到相當緊張，在台上表現比較放不開，「對方看到我保守，她就放得更開，我就顯得相對弱勢」，表示未來訓練會再做更多心理建設與練習。

她也特別感謝防護員的協助，讓她在舊傷復發的狀況下仍能在場上完整發揮實力。

楊加力則是因衣服材質導致打滑影響表現，自我檢討應事前做好測試，但她也說透過這次比賽獲得相當多能量，希望可以在場上跟更多選手交流。

陳怡茹也表示透過這次賽事吸收許多經驗值，「看到很多厲害的選手跟台上的能量」，她也虛心表示賽中身體仍有些放不開，但因此確認回去要再加強的部分。

台灣代表隊抵韓不到一天就出戰21日賽事，今天比賽結束後又立刻要準備返台，但3名選手都說將馬上重新投入訓練，楊加力開朗表示身體狀況很好，「有需要調整的地方，但不會影響訓練」。

代表隊教練徐培烝向中央社記者表示，這次世錦賽規模相當大，又採公開報名，吸引許多世界好手參加，進入32強已經是達到預期目標。

教練凌維志也說，韓國世錦賽是台灣代表隊目前為止挑戰過最大的公開賽舞台，台灣隊選手這次表現可圈可點，但也讓教練們注意到「小舞台跟大舞台的緊張感是不一樣的」，表示將加強選手們的自信度及掌握舞台的訓練，全力備戰11月及明年的公開賽。

選手們在台上拚舞表現，教練們則認真為代表隊蒐集各國強敵情報，教練蘇志鵬指出，韓國及日本男子組選手加起來在32強中占近半數，是台灣很好的學習對象，「他們很重視傳承跟基礎培養，是台灣在教育訓練上很好的範例」，選手們透過這次比賽應該也透過觀察其他亞洲選手表現收穫許多，可以應用在明年亞運。

教練劉志強則注意到泰國、越南、緬甸、寮國、菲律賓等亞洲國家選手並未參與這次賽事，「這些國家也都很厲害」，表示還有些資訊待蒐集，並針對這次賽中缺失部分做補強。