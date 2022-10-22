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全田賽／椎間盤突出休了5個月 黃士峰復出首戰就摘金

聯合報／ 記者劉肇育／宜蘭即時報導
黃士峰3月時發生椎間盤突出的狀況休息了近5個月。圖／中華田徑協會提供
黃士峰3月時發生椎間盤突出的狀況休息了近5個月。圖／中華田徑協會提供

我國男子標槍「雙槍」黃士峰鄭兆村近期都克服傷勢重返標槍賽場，其中遭遇椎間盤突出傷勢休息5個月的黃士峰，今天在宜蘭舉行的全國田徑錦標賽率先復出，並以75公尺81的成績順利摘金。

黃士峰在今年年初參加完港都盃與青年盃賽事後，就因為練習時導致椎間盤突出休養了近5個月，傷癒後他也兼顧教練課課程以及訓練，並選定本周舉行的壓軸賽事全田賽復出，在6次投擲中他有3次成功紀錄，其中最後一擲擲出75公尺81摘金。

黃士峰指出，在3月底遭遇椎間盤傷勢後，一度痛得只能屈捲著睡覺，以避免壓迫到神經，在沒有治療方式的情況下，只能透過拉單槓與冰敷舒緩，讓他一度停工了近5個月，傷癒後他又因為要上教練課，只能在中午休息時間進行訓練，不過仍在教練建議下參與本次賽事。

對於復出首戰仍擲出75公尺以上成績，黃士峰也透露算是在預期之內，「雖然回來後練得不多，但教練也建議我試試看參加這場比賽找感覺，並預設成績在75公尺，這樣也能讓明年的課表設計有個底。」

除了黃士峰外，我國標槍紀錄保持人鄭兆村在去年11月開刀重建右手肘韌帶後，展開漫長的復健之旅，近日他也已經重拾標槍，甚至能在練習時墊步投擲有將近75公尺的成績，恢復狀況相當良好，並朝著明年港都盃復出的目標前進。

黃士峰 鄭兆村 田徑

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