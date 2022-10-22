自由車／極北點富貴角燈塔騎遊 單車國民女友曾晴領騎

儘管東北角還下著雨，但今天的極北點富貴角燈塔騎遊活動，還是有400名車友一同騎車，活動邀請到運動主播林柏妤擔任活動主持人與車友互動炒熱現場氣氛，並由金鐘小提琴手康妮媚、單車國民女友曾晴、單車女神Penny擔任領騎嘉賓。

今天活動一路沿著台二線前往中角灣國際衝浪基地補給，享用皇冠海岸觀光圈特色美食冰烤地瓜，再體驗萬金自行車道的北段至金山老街後原路返回，最後，進到極北點富貴角燈塔由灣塔自行車道回到白沙灣遊客中心，完騎車友可獲得INFiNi前後車燈組，並為響應環保與永續將提供電子完騎認證讓車友們為今天的活動留下美好紀念。

「Light up Taiwan極點慢旅」活動，以台灣周邊美麗的海洋串連具特色的燈塔，搭配自行車慢旅騎乘方式，吸引民眾前往探訪，體驗台灣美麗的景色與濃厚的人情。為持續推廣燈塔及自行車旅遊，北觀處於今天辦理極北點富貴角燈塔騎遊活動，除了有眾多長官貴賓蒞臨活動，還有來自美國、澳洲及哥倫比亞的國際友人及皇冠海岸觀光圈業者與近400位民眾風雨無阻一起共襄盛舉。

北觀處處長陳美秀說：「近年來北觀處積極打造優質自行車旅遊環境，優化16條多元路線-北海岸路線，推動低碳旅遊，今年更串連皇冠海岸觀光圈業者與在地社區推出自行車深度體驗小旅行，讓領騎人員帶領遊客透過自行車深入北海岸，細細領略北海岸的美景、美食與地方人情味，歡迎大家隨時來到北海岸跟我們一起踩動踏板探訪極北點與皇冠海岸觀光圈。」