快訊

確診者放寬7+7有望？ 莊人祥拋2想法：修改通報定義、縮短隔離天數

憂台灣整天吵架爆衝突 侯友宜激動泛淚吐這句

解讀中央委員名單 日媒：「習1強時代」到來

桌球／鄭怡靜不敵世界球后孫穎莎 WTT冠軍賽8強止步

中央社／ 台北22日電
鄭怡靜今天在WTT冠軍賽女子單打8強戰，以0比3不敵世界球后、中國名將孫穎莎，止步四強。 新華社
鄭怡靜今天在WTT冠軍賽女子單打8強戰，以0比3不敵世界球后、中國名將孫穎莎，止步四強。 新華社

東京奧林匹克運動會桌球混雙銅牌女將鄭怡靜今天在WTT冠軍賽女子單打8強戰，以0比3不敵世界球后、中國名將孫穎莎，受阻於4強門外。

在中國澳門舉行的WTT冠軍賽僅設男、女單打32籤，台灣共男、女各2人參賽，僅世界排名第7的林昀儒及鄭怡靜闖進8強。

鄭怡靜賽前和孫穎莎生涯只交手2次，勝負各半，最近一次是2019年T2鑽石聯賽新加坡站，當時孫穎莎獲勝。

雙方再次交鋒，首局鄭怡靜開賽陷入1比5落後，連追2分縮小差距，無奈接下來一口氣連丟5分打壞行情，先以4比11讓出。

次局雙方開賽比分緊咬，鏖戰到4比4平手時，鄭怡靜又陷入亂流連丟6分，但韌性十足沒放棄，咬牙連追4分再次緊逼，無奈仍以8比11棄守，讓對手取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣的鄭怡靜第3局自開賽就陷入落後，在2比4落後下，再被對手打出一波6比0攻勢，與勝利漸行漸遠，最終以3比11敗北。

林昀儒稍早歷經5局大戰，以3比2驚險扳倒法國19歲小將李布隆（Alexis Lebrun），順利躋身4強，台灣時間晚間7時對戰世界球王、中國好手樊振東。

鄭怡靜 林昀儒 桌球

延伸閱讀

桌球／逆轉法國19歲小將 林昀儒WTT澳門冠軍賽挺進4強

桌球／WTT澳門冠軍賽 林昀儒、鄭怡靜晉級8強

桌球／林昀儒扳倒歐洲傳奇波爾 WTT冠軍賽晉次輪

桌球／鄭怡靜擊敗香港一姐 闖WTT澳門冠軍賽16強

相關新聞

桌球／鄭怡靜不敵世界球后孫穎莎 WTT冠軍賽8強止步

東京奧林匹克運動會桌球混雙銅牌女將鄭怡靜今天在WTT冠軍賽女子單打8強戰，以0比3不敵世界球后、中國名將孫穎莎，受阻於4...

全田賽／破18年大會紀錄 余雅倩「大滿貫」只差兩賽事

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，今天在宜蘭舉行的全國田徑錦標賽，在第一次試擲就擲破大會紀錄，最終也以63公尺10的成績...

桌球／逆轉法國19歲小將 林昀儒WTT澳門冠軍賽挺進4強

WTT澳門冠軍賽今天舉行8強賽至4強賽賽程，我國一哥林昀儒在男單8強賽遭遇年僅19歲的法國小將勒布倫（Alexis Le...

田徑／「跳」躍紀錄 芎林國中林沛萱城市盃奪雙冠破紀錄

新竹縣芎林國中田徑選手林沛萱，日前參加新北城市盃全國田徑公開賽，刷新大會3項紀錄；不僅勇奪國中女子組跳高及五項全能項目獲...

跳水／陳芋汐與全紅嬋「讓水花消失」 世界盃雙人十米台奪金

2022年在德國柏林舉行的跳水世界盃，中國組合陳芋汐／全紅嬋21日再現「水花消失術」，以總分349.8分奪得女子雙人十米...

自由車／極北點富貴角燈塔騎遊 單車國民女友曾晴領騎

儘管東北角還下著雨，但今天的極北點富貴角燈塔騎遊活動，還是有400名車友一同騎車，活動邀請到運動主播林柏妤擔任活動主持人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。