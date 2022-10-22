桌球／鄭怡靜不敵世界球后孫穎莎 WTT冠軍賽8強止步
東京奧林匹克運動會桌球混雙銅牌女將鄭怡靜今天在WTT冠軍賽女子單打8強戰，以0比3不敵世界球后、中國名將孫穎莎，受阻於4強門外。
在中國澳門舉行的WTT冠軍賽僅設男、女單打32籤，台灣共男、女各2人參賽，僅世界排名第7的林昀儒及鄭怡靜闖進8強。
鄭怡靜賽前和孫穎莎生涯只交手2次，勝負各半，最近一次是2019年T2鑽石聯賽新加坡站，當時孫穎莎獲勝。
雙方再次交鋒，首局鄭怡靜開賽陷入1比5落後，連追2分縮小差距，無奈接下來一口氣連丟5分打壞行情，先以4比11讓出。
次局雙方開賽比分緊咬，鏖戰到4比4平手時，鄭怡靜又陷入亂流連丟6分，但韌性十足沒放棄，咬牙連追4分再次緊逼，無奈仍以8比11棄守，讓對手取得「聽牌」優勢。
陷入淘汰邊緣的鄭怡靜第3局自開賽就陷入落後，在2比4落後下，再被對手打出一波6比0攻勢，與勝利漸行漸遠，最終以3比11敗北。
林昀儒稍早歷經5局大戰，以3比2驚險扳倒法國19歲小將李布隆（Alexis Lebrun），順利躋身4強，台灣時間晚間7時對戰世界球王、中國好手樊振東。
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