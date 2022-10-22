全田賽／破18年大會紀錄 余雅倩「大滿貫」只差兩賽事

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，今天在宜蘭舉行的全國田徑錦標賽，在第一次試擲就擲破大會紀錄，最終也以63公尺10的成績摘金，而這也是她今年所拿下的第5個大會紀錄，在國內重大盃賽中目前僅差港都盃與春季盃尚未達成，她也直言期待在明年能夠順利完成。

近一年多來兩度打破全國紀錄的余雅倩，儘管今年下半年重新調整訓練步調，不過仍是扮演「大會紀錄」殺手，從3月份的新北市青年盃、全國大專校院田徑公開賽，到下半季的台北市秋季盃、新北市城市盃，已經連續打破4個大會紀錄。

而今天的全國田徑錦標賽，余雅倩也在首擲就以61公尺93打破黃芝鳳在民國93年所創下的61公尺10大會紀錄，也是全田賽女子大會紀錄中保持第4長的紀錄，而接下來幾擲她也持續將大會紀錄推進，最後一擲更有63公尺10的佳績，輕鬆摘下金牌。

對於下半年連續3場賽事都改寫大會紀錄，其中秋季盃只用1擲、城市盃也只花3擲就破紀錄，余雅倩也說：「其實前兩場比賽，教練希望我用3圈來練一下抗壓性，直到今天才恢復到4圈全開。」

而目前余雅倩在全國性賽事中也僅差港都盃與春季盃兩項大會紀錄，就能完成「大滿貫」，她也透露期望能在明年就達成，「其實我跟教練的目標就是打破每一場大會紀錄，現在就差港都和春季盃，希望明年能夠完成。」

在國內幾乎已經無敵手的情況下，余雅倩也期待在疫情逐漸趨緩的情況下，明年能夠出國移訓，與國外其他好手互相切磋，「調整目標將會放在世大運和亞運，希望先能夠有與亞洲選手較勁的實力，之後再挑戰歐美。」