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桌球／逆轉法國19歲小將 林昀儒WTT澳門冠軍賽挺進4強

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桌球／逆轉法國19歲小將 林昀儒WTT澳門冠軍賽挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桌球好手林昀儒逆轉勝出晉級澳門冠軍賽4強。。 聯合報系資料照片
桌球好手林昀儒逆轉勝出晉級澳門冠軍賽4強。。 聯合報系資料照片

WTT澳門冠軍賽今天舉行8強賽至4強賽賽程，我國一哥林昀儒在男單8強賽遭遇年僅19歲的法國小將勒布倫（Alexis Lebrun），在前三局打完一度落後的情況下，林昀儒最終連追兩局以8：11、11：9、4：11、12：10、11：8逆轉勝出晉級4強。

這次澳門冠軍賽賽事，我國包括男單林昀儒、莊智淵、女單陳思羽鄭怡靜都有參賽，不過僅有林昀儒與鄭怡靜挺進到8強賽，而兩人在今天都將面對強敵挑戰。

林昀儒今天8強賽遭遇世界排名第30名的法國小將勒布倫，首局兩人就展開激烈拉鋸，林昀儒在3：7落後時一度連追5分逆轉，不過勒布倫隨後連拿4分以11：8先搶下首局。

接下來兩局雙方各下一城，第4局林昀儒在重新調整後一度取得8：4與10：8領先，但兩度遭到勒布倫追平，不過他仍是頂住壓力搶下關鍵2分，以12：10將比賽帶入決勝局。

第5局雙方互有領先，在7：7後林昀儒的猛烈攻勢也讓勒布倫難以招架，最終林昀儒就以11：8逆轉勝出，挺進到4強賽，接下來將遭遇中國大陸樊振東與斯洛維尼亞選手約基奇（Darko Jorgic）之戰的勝者，4強賽預計在晚間7點舉行。

林昀儒 鄭怡靜 陳思羽

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