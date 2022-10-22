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丹麥羽賽／周天成不敵石宇奇 台將8強全數止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男單一哥周天成不敵石宇奇8強止步。 法新社
我國男單一哥周天成不敵石宇奇8強止步。 法新社

BWF超級750系列賽丹麥羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天凌晨在8強賽遭遇中國大陸石宇奇，最終以23：25、12：21敗下陣來，加上女單白馭珀也不敵22歲的韓悅，兩組男雙組合也雙雙止步，4強賽將不見台將身影。

世界排名第4名的周天成與世界排名第44名的石宇奇，生涯前8次交手僅拿下3勝，不過最近一次在日本公開賽碰頭，就是由周天成在苦戰3局後勝出。

今天在丹麥公開賽8強再度碰頭，兩人首局賽事也打得相當拉鋸，周天成甚至一度化解對手3個局點，並取得23：22領先，但關鍵時刻仍是遭到石宇奇連攻3分，以23：25讓出首局。

在首局苦戰未能拿下後，第二局周天成同樣是一路在後苦苦追趕，但最終仍是以12：21敗下陣來，無緣4強。

而日前女單16強賽爆冷擊敗奧原希望的白馭珀，也在8強賽與世界排名第19名的韓悅展開激烈拉鋸戰，雙方在前兩局打完後各下一城，但決勝局韓悅克服開賽落後的劣勢，在局中逆轉戰局就不曾再落後，最終以21：17、16：21、21：16搶下4強門票。

至於我國兩組男雙組合，「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯8強賽則是以12：21、15：21不敵第五種子的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），李洋／盧震則是在與第8種子的馬來西亞王耀新／張御宇苦戰3局後以21：18、19：21、13：21遭逆轉吞敗。

周天成 羽球 李洋

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