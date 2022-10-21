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霹靂舞世錦賽 台灣3選手挺進32強賽

中央社／ 首爾21日專電
2022霹靂舞世錦賽在韓國首爾舉行(非台灣選手)。 新華社
2022霹靂舞世錦賽在韓國首爾舉行(非台灣選手)。 新華社

2022世界運動舞蹈總會（WDSF）霹靂舞世錦賽今天在韓國首爾登場，台灣代表隊選手楊加力、陳怡茹、楊采樺挺進女子組32強，將在22日與各國好手一拚高下。

霹靂舞（Breaking）世界錦標賽今天在首爾松坡區的奧林匹克公園SK奧林匹克手球競技場登場，為期兩天賽事中的第一天舉行海選及128強、64強賽，22日將舉行32強、16強、8強、準決賽及決賽。

女子組選手楊加力、陳怡茹、楊采樺、楊巧薇順利躋身64強，其中楊加力、陳怡茹與楊采樺挺進32強；劉承德、孫振、蕭勝文、吳定杰等4位選手則遺憾止步男子組64強。

代表隊教練蘇志鵬向中央社記者表示，世錦賽原本就是全世界難度最高的比賽，今年還配合2024年巴黎奧運定為公開賽，吸引更多好手參與，「今天確實是很高強度的競賽」。

蘇志鵬說，整體來看，台灣選手今天表現可圈可點，但因抵韓不到一天馬上出賽，舟車勞頓，身體狀況確實還有調整空間；他也說，能有3名女選手從130多人中脫穎而出、成功晉級32強「對整支代表隊來說是非常高的鼓勵」，希望明天也能有好表現。

楊加力與楊采樺接受中央社訪問時都表示，今天比賽下來印象最深刻的是所有選手都很享受比賽，楊加力以法國選手Danny Dan為例，「他在做招式的時候你不會覺得他是set好的，而是完全享受那個舞台，這也是我一直在追求的」。

楊采樺也說，每位選手在場上都沒有緊張或害怕的感覺，「大家都是很有自信、很自在」；她也稱讚DJ給的音樂讓選手更能融入其中，「音樂的起伏、高低、頓點對舞者來說很重要，今天DJ都有掌握到」。

霹靂舞選手上場前，並無法事先知道現場DJ會使用什麼音樂，必須現場反應、配合做出舞步。

霹靂舞成為2024巴黎奧運比賽項目，使這次世錦賽更受關注，蘇志鵬說明，要拿到奧運門票除透過2023年世錦賽及亞洲運動會爭取，還有世界積分排名，今年世錦賽納入公開賽，若勝出將能得到相當高積分，「我們都要努力爭取」。

蘇志鵬指出，這次比賽除與世界各國選手切磋，代表隊也特別關注日本、韓國等其他亞洲地區選手表現，提前為明年亞運探路準備。

這次比賽還有選手所屬舞團的小小未來之星隨團來韓觀摩，已經學舞3年的劉愷翰表示很興奮能有這麼難得的機會出國見識，也激勵自己繼續努力，希望未來能站上這個舞台；許智棋則「追星成功」，與欣賞的日本選手Ami合照，也希望未來有機會與偶像同台飆舞。

世錦賽 霹靂舞 亞運

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