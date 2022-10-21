丹麥公開賽／依瑟儂終結對戰6連敗 戴資穎8強止步

BWF超級750系列的丹麥公開賽，我國一姊戴資穎今天在8強賽遭遇好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終以21：10、20：22、16：21遭逆轉，止步於8強。

曾在2018年、2019年在丹麥公開賽完成2連霸的戴資穎，過去兩年都因為疫情考量未再參賽，而今年再度前往丹麥出賽，戴資穎在前兩輪接連拍落泰國布莎南與日本大堀彩，且維持著一局未失的好表現。

而今天8強賽戴資穎則是與依瑟儂上演生涯第34次的對決，儘管戴資穎目前處在對戰6連勝，不過依舊打得不輕鬆，首局前段兩人一度拉鋸，直到11：9領先後，戴資穎才打出一波10：1的關門攻勢，先下一城。

第二局雙方則是一來一往，前6分雙方不斷互換領先，不過戴資穎仍是頂住依瑟儂的猛攻，以11：9領先進入技術暫停，下半局戴資穎的防守也讓依瑟儂久攻不下，將領先優勢維持在2至3分，並以20：18率先取得賽末點，但卻遭到伊瑟儂連續化解，甚至反以22：20拿下勝利，將比賽帶入決勝局。

第三局伊瑟儂打出一波7：0開局，包括第二局末段在內，已經連續拿下11分，而伊瑟儂也靠著這一波猛攻奠定勝基，儘管戴資穎在該局後段一度將差距縮小到4分，但始終無法超前比數，最終就以16：21敗下陣來，無緣4強。

而8強賽我國還有另外4組人馬將要登場，包括周天成將在男單8強賽出戰石宇奇，白馭珀則將在女單8強賽面對世界排名第19名的大陸韓悅，至於男雙賽場我國「楊肉盧」組合以及李洋／盧震都將面對種子選手的考驗，如兩組人馬都能贏球，接下來將在4強賽正面交鋒。