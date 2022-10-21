柔道／不敵喬治亞好手 楊勇緯「銀」恨無緣衛冕

我國「柔道男神」楊勇緯今天在阿布達比大滿貫賽挑戰衛冕，並一路過關斬將挺進到金牌戰，不過面對世界排名第19名的薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili），楊勇緯則是在讓對手先取得半勝的情況下敗下陣來，無緣完成衛冕。

在世錦賽奪銀後，楊勇緯本周與林真豪攜手轉戰阿布達比大滿貫賽，去年他正是在此賽事中拿下個人生涯首面大滿貫金牌，並因此坐上世界第一名寶座，而今年重返福地他也一路過關斬將，在首輪輪空後接下來連退越南、葡萄牙、亞塞拜然，挺進到4強賽。

而4強賽面對世界排名第8名的2屆大滿貫金牌得主諾札澤（Temur Nozadze），楊勇緯則是靠著一記背負落獲得半勝，並守住領先到比賽結束，順利取得金牌戰門票。

金牌戰楊勇緯則是再度對上喬治亞選手、世界排名第19名的薩達拉許維利，兩人在比賽前2分鐘都未能攻擊得手，並且雙雙吞下指導，在比賽剩下1分半鐘時薩達拉許維利率先取得半勝，最終楊勇緯也未能完成反擊，無緣衛冕，但仍連續兩戰賽事都拿下銀牌。