柔道／楊勇緯挺進金牌戰 阿布達比大滿貫衛冕差一步

我國「柔道男神」楊勇緯今天在阿布達比大滿貫賽挑戰衛冕，並一路過關斬將挺進到金牌戰，包括8強賽擊敗亞塞拜然選手貝拉莫夫（Turan Bayramov）以及4強賽擊敗24歲的喬治亞選手諾札澤（Temur Nozadze），距離二連霸僅差最後一步。

楊勇緯去年在阿布達比大滿貫賽奪下個人生涯首面大滿貫賽金牌，今年他則是以衛冕者的身分再度登場，並且在首輪輪空後，第二輪先是以小內割取得半勝擊敗越南選手朱進德，至於第三輪則是以袈裟固對葡萄牙隊手洛培茲（Rodrigo Costa Lopes）取得一本勝晉級到8強賽。

8強賽面對貝拉莫夫，楊勇緯兩度將對手摔倒在地，並取得兩個半勝合得一勝勝出。4強賽則是面對諾札澤，靠著一記背負落獲得半勝，並守住領先到比賽結束，強勢挺進到金牌戰，接下來將於9點20分登場爭金，對手將是喬治亞薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili）。