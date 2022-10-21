柔道／阿布達比大滿貫賽 楊勇緯晉級4強
新科柔道世錦賽銅牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在柔道阿布達比大滿貫賽男子60公斤級，連闖3關晉級4強，朝衛冕之路持續邁進。
柔道阿布達比大滿貫賽今天點燃戰火，台灣僅派出楊勇緯與女子48公斤級的林真豪兩人參賽，可惜林真豪首輪不敵塞爾維亞好手尼可立奇（MilicaNikolic），提前出局。
一直在用紀錄寫日記的楊勇緯，去年先在東京奧運替台灣拿下隊史首面柔道銀牌，今年10月初他在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽，再次替台灣拿下隊史首面男子柔道世錦賽獎牌。
值得一提的是，去年底楊勇緯就曾在阿布達比柔道大滿貫賽，拿下生涯首座大滿貫賽等級金牌，這也讓他登上世界第1寶座；今年他舊地重遊，除以頭號種子身分參賽，頭上還頂著衛冕者的光環。
首輪輪空的楊勇緯，首戰面對越南選手在比賽最後1分38秒，靠著一記小內割率先拿下半勝，接下來他守住領先優勢直至終場，輕鬆過關。
16強楊勇緯再戰葡萄牙的羅培斯（Rodrigo CostaLopes），這回他靠著拿手寢技袈裟固成功壓制對手，以1勝優勢撂倒對手順利晉級。
楊勇緯在8強賽面對亞塞拜然好手拜拉莫夫（TuranBayramov），他在比賽還剩下2分26秒時，成功拿到兩次半勝，合計以1勝提前解決對手，也拿下4強賽入場券。
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