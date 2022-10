桌球／WTT澳門冠軍賽 林昀儒、鄭怡靜晉級8強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT澳門冠軍賽以3比2險勝克羅埃西亞好手、世界排名52的普卡爾;女子好手鄭怡靜也以3比0橫掃捷克的瑪泰洛娃,雙雙挺進8強。

在中國澳門舉行的WTT冠軍賽,僅設有男、女單打32籤,台灣包括世界排名第7的林昀儒、莊智淵以及一姐陳思羽、鄭怡靜等人都有參賽。

林昀儒昨晚歷經5局大戰,有驚無險擊敗德國傳奇球星波爾(Timo Boll),成功闖進次輪,今天遭遇克羅埃西亞的普卡爾(Tomislav Pucar),前4局打完雙方又以2比2扯平。

決勝局林昀儒開局就取得6比1領先,最多握有7分領先優勢,在一路壓制對手攻勢下,最終以11比6拿下,也以3比2淘汰對手,下一輪他將面對法國小將李布隆(Alexis Lebrun)。

比賽結束後,林昀儒接受大會現場訪問,他用英語表示,今天是一場很艱難的比賽,對於下一場的對手,他則表示會回去看一些對手比賽的影片,做好對戰準備。

至於女單好手鄭怡靜,今天開局在9比5領先下連丟5分,反倒陷入落後,所幸她臨危不亂,靠著一口氣連拿3分再次逆轉戰局,有驚無險先以12比10拿下。

首局頂住對手強力反撲率先拿下,鄭怡靜接下來越打越勇,接連再以11比8、11比5、以直落三撂倒世界排名28的捷克女將瑪泰洛娃(Hana Matelova),成功晉級8強。

台灣一姐陳思羽今天對戰法籍女將袁嘉楠,雙方前3局打完她以1比2落後,第4局她開賽就陷入1比6落後,她在局末兩度追平比數,可惜最終連續發生回擊出界與掛網,以11比13丟掉第4局,以1比3遭到淘汰。

Lin Yun-Ju avenges compatriot Chuang Chih-Yuan by getting the victory over Tomislav Pucar, claiming his spot in the #WTTMacao Quarterfinals with this win!🔥



