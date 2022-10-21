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桌球／WTT澳門冠軍賽 林昀儒、鄭怡靜晉級8強

中央社／ 台北21日電
林昀儒。 擷圖自畫面
林昀儒。 擷圖自畫面

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT澳門冠軍賽以3比2險勝克羅埃西亞好手、世界排名52的普卡爾；女子好手鄭怡靜也以3比0橫掃捷克的瑪泰洛娃，雙雙挺進8強。

在中國澳門舉行的WTT冠軍賽，僅設有男、女單打32籤，台灣包括世界排名第7的林昀儒、莊智淵以及一姐陳思羽、鄭怡靜等人都有參賽。

林昀儒昨晚歷經5局大戰，有驚無險擊敗德國傳奇球星波爾（Timo Boll），成功闖進次輪，今天遭遇克羅埃西亞的普卡爾（Tomislav Pucar），前4局打完雙方又以2比2扯平。

決勝局林昀儒開局就取得6比1領先，最多握有7分領先優勢，在一路壓制對手攻勢下，最終以11比6拿下，也以3比2淘汰對手，下一輪他將面對法國小將李布隆（Alexis Lebrun）。

比賽結束後，林昀儒接受大會現場訪問，他用英語表示，今天是一場很艱難的比賽，對於下一場的對手，他則表示會回去看一些對手比賽的影片，做好對戰準備。

至於女單好手鄭怡靜，今天開局在9比5領先下連丟5分，反倒陷入落後，所幸她臨危不亂，靠著一口氣連拿3分再次逆轉戰局，有驚無險先以12比10拿下。

首局頂住對手強力反撲率先拿下，鄭怡靜接下來越打越勇，接連再以11比8、11比5、以直落三撂倒世界排名28的捷克女將瑪泰洛娃（Hana Matelova），成功晉級8強。

台灣一姐陳思羽今天對戰法籍女將袁嘉楠，雙方前3局打完她以1比2落後，第4局她開賽就陷入1比6落後，她在局末兩度追平比數，可惜最終連續發生回擊出界與掛網，以11比13丟掉第4局，以1比3遭到淘汰。

林昀儒 鄭怡靜 陳思羽

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