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全田賽／林志成、黃正琦金包銅 教練盼兩人躋身亞洲

聯合報／ 記者劉肇育／宜蘭即時報導
教練葉健銘（左1）為兩名愛徒林志成（中）、黃正琦（右2）頒獎。記者劉肇育／攝影
教練葉健銘（左1）為兩名愛徒林志成（中）、黃正琦（右2）頒獎。記者劉肇育／攝影

我國男子撐竿跳近年從屏東吹起一陣炫風，繼日前黃正琦在城市盃以5公尺35成績打破全國紀錄後，今天登場的全國田徑錦標賽，也由同樣來自屏東縣的林志成在雨中以5公尺05拿下金牌，身為兩人教練的葉健銘也表示，期待兩名選手有朝一日能夠跨過5公尺50門檻，躋身亞洲好手之林。

我國男子撐竿跳紀錄在2013年由謝佳翰以5公尺32創下後，不僅一度停滯了9年沒有刷新，甚至連越過5公尺紀錄的選手都屈指可數，不過近年來在許德敬、林琮憲、黃湧富、黃正琦和林志成等年輕選手的努力下，逐步向全國紀錄逼近。

其中林志成在今年全大運跳出5公尺25的歷年第四傑成績，本月在新北市舉行的城市盃中，黃正琦更是早其他選手一步，以5公尺35改寫全國紀錄，而這兩名選手在今天也代表屏東縣在全田賽登場，並再度奪得金包銅的佳績，讓兩人的指導教練葉健銘也表示，期待兩人未來能夠跨足到亞洲層級，也就是跨過5公尺50。

葉健銘指出，國內撐竿跳過去大多是分區發展，不過他在3年前回國後也鼓勵選手互相交流、學習，「現在國內大概有10名選手成績在5公尺以上，這必須歸功於他們彼此間的良性競爭，像是今天比賽中我們也會與許德敬（銀牌）、吳彥翰（第5名）互相交流，讓他們能夠一起進步。」

撐竿跳遠手出身的葉健銘，過去幾年都在加拿大經商，不過3年前在友人請託下回國「代班」教練，並發掘了當時仍在練10項全能的林志成，以及潛力十足的黃正琦，如今兩人都已經是國內撐竿跳的常勝軍，甚至已是紀錄保持人。

葉健銘指出，林志成擁有良好的身高、彈性、速度且很有膽試，要破全國紀錄是指日可待，至於19歲的新科全國紀錄保持人黃正琦不僅訓練認真，更是一名相當有頭腦的運動員，鮮少會發生相同的錯誤，「我很期待他們能夠躋身到亞洲行列，那就是跨過5公尺50，儘管我不奢望馬上就達到這樣的成績，但他們確實讓我相當期待。」

儘管返台後就將在加拿大的事業暫時擱下，但葉健銘也直言現在指導的幾名選手與整個團隊確實都讓他相當滿意，「認識我的人都知道我是個說走就走的人，我也總跟選手說能留住我的不是錢，而是你們，你們認真多少我就付出多少。」

田徑 全大運

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