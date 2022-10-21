足球／C羅被總仔冷凍後提前離場 曼聯暫時將他移出球員名單

日前曼聯在英超戰勝熱刺，但陣中球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）卻坐滿90分鐘冷板凳，還在比賽結束前提前離場，引發爭議。今天球隊也宣布將C羅移出本週末作客切爾西的球員名單，作為懲罰。

本季曼聯換上坦赫格（Erik ten Hag）作為新任主帥，37歲的C羅受到的影響極大，本季在英超賽場幾乎都從板凳出發，好不容易在近日才達成700進球里程碑。

根據《ESPN》報導，當天隊友和教練回到休息室時，C羅並不在現場，他一下場後便直接離開球場，事發隔天C羅也缺席球隊練習。

球隊發布將他移出下一場比賽的球員名單後，他也在個人Instagram發表自己對於比賽的態度及重返球場的決心，「20年的職業球員生涯當中，我始終尊敬隊友、對手與教練。我一直試圖為年輕球員樹立榜樣，可惜並不是每次都盡如人意。我將會持續訓練，隨時準備支援我的隊友，屈服壓力從來不是個選項。」