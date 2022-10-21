影／91歲阿公到場觀賽 楊俊瀚未破紀錄仍有收穫

我國「最速男」楊俊瀚今天在宜蘭舉行的全國田徑錦標賽，在上午的預賽跑出10秒18佳績後，下午決賽前卻遭遇天氣變化，最終他仍以10秒24的成績拿下金牌，雖然無緣改寫全國紀錄，不過楊俊瀚賽後表示，下半年在重新調整訓練步調後成績始終維持在一定水準，對於他來說已經有收穫。

楊俊瀚在日前於新北市舉行的城市盃中，一度跑出10秒12的佳績，距離自己的全國紀錄僅有0.01秒的差距，而今天登場的全田賽，他在上午的預賽中，又於逆風狀況下跑出10秒18，近幾場比賽狀況都相當穩定。

不過在下午的決賽開始前，宜蘭運動公園不僅降雨，溫度也瞬間低了不少，儘管楊俊瀚仍是在到場打氣的91歲阿公面前順利摘金，不過10秒24的成績也不如上午的預賽。

儘管未能改寫全國紀錄，但楊俊瀚也直言下半年的成績愈來愈穩定，對於他來說很關鍵，也能驗證訓練正朝著好的方向，「今天起跑有點小失誤，重心過度往前，導致前10到20公尺並沒有那麼順利，不過換個方向來看，在有這麼多問題的情況下，天氣也是滿潮濕的，成績能維持在10秒30或是20內，不管是身體素質還是面對比賽心態來說都是愈來愈好。」

在這場賽事結束後，楊俊瀚也將進入冬訓期為明年賽季做準備，談到過去一年來成績的起伏，他也為自己的表現打了90分，「主要還是面對比賽的心態以及訓練心境上的進步，之前在日本的比賽可以說是給我狠狠的一擊，但也讓我們決定從零開始。這場比賽結束後我們也會再跟教練討論修正的方向，為明年做準備。」