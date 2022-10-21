全田賽／狀況太好Hold不住 陳奎儒仍破自己大會紀錄

在宜蘭運動公園田徑場舉行的全國田徑錦標賽，我國男子110公尺跨欄紀錄保持人陳奎儒今天在預賽與決賽分別跑出13秒83與13秒79的成績兩度改寫自己所保持的大會紀錄摘金。

今年上半年狀況不錯的陳奎儒，在7月的世錦賽前卻因為拉傷右小腿只能帶傷出賽，導致表現不如預期，返國後他也一度放慢訓練步調，直到9月份才重新恢復欄架訓練，但仍是在城市盃以13秒92的成績輕鬆摘金。

而今天登場的全田賽，陳奎儒在上午的預賽就先跑出13秒83改寫自己所保持的大會紀錄13秒86，而下午登場的決賽他更是衝出13秒79的成績摘金。

賽後陳奎儒也直言，今天的身體狀況已經恢復到與上半年時相似，但反而因為狀況太好有點抓不住，「今天身體狀況回來，但忽然沒有辦法把握住，速度起來後感覺身體一直晃，明明這個時間點應該要做動作，但卻來不及反應；如果身體沒有辦法好好控制，成績反而會上不去。」

而這次全田賽後陳奎儒也將進入冬訓期，最快明年2月就會挑戰亞洲室內賽，緊接著還有亞錦賽、在日本舉行的巡迴賽等賽事，全力爭取世界積分。