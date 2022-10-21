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全田賽／逆風衝出10秒18 楊俊瀚決賽瞄準全國紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／宜蘭即時報導
楊俊瀚在全田賽預賽於逆風情況下衝出10秒18佳績。記者劉肇育／攝影
楊俊瀚在全田賽預賽於逆風情況下衝出10秒18佳績。記者劉肇育／攝影

近況火熱的短跑「最速男」楊俊瀚，繼日前在新北市城市盃跑出逼近全國紀錄的10秒12與10秒17佳績後，今天在宜蘭舉行的全國田徑錦標賽，他在男子100公尺預賽於逆風的情況下再衝出10秒18的佳績，下午的決賽將瞄準自己所保持的全國紀錄10秒11。

今年上半年就在青年盃跑出超風速10秒04佳績的楊俊瀚，儘管下半年與團隊討論後決定重新調整訓練步調，但在日前舉行的城市盃中，他就跑出了個人在台灣本土最佳的10秒12成績（風速＋1.2m／s），僅次於他在2018年於日本創下的全國紀錄10秒11，且僅有0.01秒的差距。

而楊俊瀚的火熱狀態也讓他被看好近期就有望向全國紀錄叩關，在今天登場的國內積分最高賽事全國田徑錦標賽中，楊俊瀚也在預賽就衝出佳績，在風速－1 m／s的情況下，衝出參考成績10秒15、最終成績10秒18的佳績，以預賽第1名晉級到下午2點舉行的決賽。

楊俊瀚 田徑

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