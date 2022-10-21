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丹麥羽賽／周天成逆轉王子維晉8強 戴資穎晚間打頭陣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成擊敗王子維在台灣內戰中勝出。 法新社
周天成擊敗王子維在台灣內戰中勝出。 法新社

BWF超級750系列賽丹麥公開賽，今天凌晨在男單賽場上演台灣內戰，我國一哥周天成出戰「羽球王子」王子維，雙方在苦戰三局後，由周天成以13：21、21：17、21：10逆轉勝出，挺進到8強賽，至於我國一姊戴資穎今天晚間8點則將在8強賽遭遇老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

周天成與王子維今天在丹麥公開賽上演兩人在BWF巡迴賽生涯第8度的交手，而前8次都吞下敗仗的王子維首局打出強勢開局，一度取得13：5的大幅領先，儘管周天成隨後一度追到僅剩3分差距，但仍遭到王子維以一波5：0關門，以21：13先下一城。

不過第二局兩人展開激烈的拉鋸戰，雙方在打到16：16平手後，經驗老道的周天成反以一波5：1扳平戰局，比賽進入決勝局後周天成也延續氣勢，開賽一波7：1奠定比賽走向，最終以21：10拿下勝利，也收下對戰王子維的9連勝，接下來的8強賽將遭遇中國大陸好手石宇奇。

而在今天晚間6點舉行的8強賽中，我國一姊戴資穎預計在晚間8點登場出戰好友依瑟儂，上演生涯第34度的對決，而前33次交手中戴資穎拿下18勝15敗的，近期則是處在對戰6連勝。

至於昨天擊敗日本名將奧原希望的白馭珀，今天則將遭遇世界排名第19名的大陸韓悅，雙方過去2次交手各拿下1勝，而男雙賽場我國「楊肉盧」組合以及李洋／盧震今天都將面對種子選手的考驗，如兩組人馬都能贏球，接下來將在4強賽正面交鋒。

周天成 王子維 戴資穎

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