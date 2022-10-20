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丹麥羽賽／首度打贏奧原希望！白馭珀感動闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國羽將丹麥公開賽不斷寫下突破，今天先是男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵生涯首度擊敗3度世錦賽奪冠的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），女單「小小白」白馭珀第6度碰日本好手奧原希望勝場也開張，以21：11、21：19奪勝，繼台北公開賽後再闖BWF超級系列賽8強。

奧原希望是2017年世錦賽金牌得主，目前世界排名第10，丹麥公開賽列第5種子，過去5度碰世界40的白馭珀都是直落2帶走勝利，不過今天戰局出現變化，「小小白」首局一路領先，且只失掉11分，生涯首度從奧原希望手中拿下局數。

第2局雙方打得拉鋸，共有5度戰平，最多陷入12：15落後的白馭珀頂住壓力，先將比分扳平到17：17，18：18時再連拿2分，最終在第2個賽末點迎接勝利，當下在球場仰頭吶喊許久，感動情緒一覽無遺。

白馭珀今年最佳成績是台北公開賽8強，但台北公開賽屬於BWF超級300系列，丹麥公開賽是層級高兩級的超級750系列，且白馭珀原本8強假想敵、里約奧運奪金的西班牙名將馬琳（Carolina Marín）也以直落2小爆冷門敗給中國大陸對手韓悅，白馭珀有機會持續推進本季最佳表現。

稍早我國「一姊」戴資穎也以直落2拍下日本大崛彩，白馭珀也晉級，成為今天第3組出線的台將。

奧原希望 世錦賽 戴資穎

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