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桌球／林昀儒扳倒歐洲傳奇波爾 WTT冠軍賽晉次輪

中央社／ 台北20日電
林昀儒在WTT澳門的冠軍賽，歷經5局大戰以3比2險勝德國傳奇球星、前世界球王波爾，有驚無險挺進16強。 聯合報系資料照
林昀儒在WTT澳門的冠軍賽，歷經5局大戰以3比2險勝德國傳奇球星、前世界球王波爾，有驚無險挺進16強。 聯合報系資料照

決勝局開賽連拿7分，彷彿讓林昀儒吃下了定心丸，今天他在WTT澳門的冠軍賽，歷經5局大戰以3比2險勝德國傳奇球星、前世界球王波爾，有驚無險挺進16強。

在中國澳門舉行的WTT冠軍賽，僅設有男、女單打32籤，台灣包括世界排名第7的林昀儒、莊智淵以及一姐陳思羽、鄭怡靜都有參賽。

現年41歲的波爾（Timo Boll），世界排名仍高居15，他也被譽為是歐洲史上最偉大的桌球選手，近年他參賽場次縮減，今年包括WTT澳門冠軍賽在內，也僅是他本季參加的第6場國際賽。

事實上，林昀儒今天首局在8比4領先優勢下，反以9比11遭對手逆轉，次局林昀儒則早早拉開差距，最多曾以10比5取得大幅領先，沒想到波爾差點又上演不可思議逆轉秀，一口氣連拿6分，反倒以11比10逆轉超前。

所幸林昀儒臨危不亂，最終靠著一記變線殺球成功突破對方防守，以14比12有驚無險拿下，將戰局扳平。

接下來雙方各自再拿1局，以2比2打平，決勝局林昀儒開賽趁著對手出狀況，一口氣連拿7分取得大幅領先，也成了脫穎而出的關鍵。

韌性十足的波爾雖再次開啟追分模式，不過這回林昀儒沒讓對手近逼，最終以11比6掃下對手，也取得16強門票。

至於一姐陳思羽今天同樣歷經5局大戰，以3比2險勝今年歐洲桌球錦標賽女單亞軍、德國二姐米特蘭（Nina Mittelham），順利晉級第2輪。

林昀儒 波爾 陳思羽

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