丹麥羽賽／拍下大堀彩闖8強 戴資穎下戰再碰依瑟儂

世界排名第2的我國「一姊」戴資穎，今天丹麥公開賽碰世界排名31的日本美女大堀彩，延續完美對戰紀錄，以21：18、21：16收下交手8連勝，下戰將再度碰好友兼老對手、泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），上演生涯第33度對決。

2018和19年奪下丹麥冠軍的小戴，今天碰大堀彩，首局打得拉鋸，先下一城的小戴第二局在1：3落後下連拿11分，最多9分領先雖兩度遭大堀彩追到1分差，小戴仍穩住領先，以21：16收下勝利。

小戴下戰將和依瑟儂碰頭，兩人早從2010年就有交手紀錄，丹麥公開賽前才剛在日本公開賽8強碰頭，累積32度對決由小戴打下18勝14敗優勢，包括2019年至今的6連勝，丹麥將尋求對戰7連勝。

我國共有11組台將參加丹麥公開賽，3名女單代表小戴和「交大學霸」許玟琪和「小小白」白馭珀首輪打下百分百勝率，小戴第二輪先出線，接續白馭珀和許玟琪將在第2球場接棒上陣，白馭珀要碰另名日本好手奧原希望，許玟琪將挑戰列第8種子的大陸何冰嬌。

今天先登場的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，面對世錦賽3度奪冠的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）寫下突破，以21：19、21：17迎接6度對戰首勝，後續李洋／盧震也要爭取8強門票，男單兩名台將「一哥」周天成和「羽球王子」王子維上演第9度的國際賽對決。