丹麥羽賽／首勝印尼傳奇組合！楊肉盧闖8強

丹麥公開賽今天進行第二輪賽程，率先登場的台將男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。

丹麥公開賽總獎金75萬美金，共有11組台將參賽，包括「一姊」戴資穎和「一哥」周天成在內，共有7組台將晉級第二輪。今天「楊肉盧」先登場，世界排名28的「楊肉盧」過去5度碰世界排名第5的印尼傳奇都吞敗，今天打出不同內容，首局從未嘗過落後滋味，儘管20：14時遭對手瓦解5個「局末點」，仍以21：19先下一城。

第二局「楊肉盧」在16：15時連拿3分奠定勝基，最終就以21：17奪下對戰首勝，只花35分鐘就晉級8強。

男雙共有兩組台將進入第二輪，「楊肉盧」先闖關，接續李洋也將搭檔學弟盧震出賽，對手是世界排名23的地主組合貝伊（Jeppe Bay）／摩爾菲德（Lasse Mølhede）。

男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供

男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供

單打5組台將首輪寫下百分百勝率，小天和王子維將在男單第二輪演出第9度的兄弟鬩牆，過去8次碰頭都是小天帶走勝利。

女單部分，尋求丹麥第3冠的戴資穎賽程排在第3球場，台灣時間今天晚上約7點半將碰日本美女大堀彩，第2球場出賽的白馭珀要碰另名日本好手奧原希望，白馭珀後就由「交大學霸」許玟琪挑戰列第8種子的大陸何冰嬌。