快訊

馬東石結婚了 情定小17歲「南韓最美健身教練」

比分Live／U23中華單局3安+對手暴投追分 2：4落後南韓

解決長榮爭議？0056成分股篩選遊戲規則 出現史上最大改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丹麥羽賽／首勝印尼傳奇組合！楊肉盧闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供
男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供

丹麥公開賽今天進行第二輪賽程，率先登場的台將男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。

丹麥公開賽總獎金75萬美金，共有11組台將參賽，包括「一姊」戴資穎和「一哥」周天成在內，共有7組台將晉級第二輪。今天「楊肉盧」先登場，世界排名28的「楊肉盧」過去5度碰世界排名第5的印尼傳奇都吞敗，今天打出不同內容，首局從未嘗過落後滋味，儘管20：14時遭對手瓦解5個「局末點」，仍以21：19先下一城。

第二局「楊肉盧」在16：15時連拿3分奠定勝基，最終就以21：17奪下對戰首勝，只花35分鐘就晉級8強。

男雙共有兩組台將進入第二輪，「楊肉盧」先闖關，接續李洋也將搭檔學弟盧震出賽，對手是世界排名23的地主組合貝伊（Jeppe Bay）／摩爾菲德（Lasse Mølhede）。

男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供
男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供

男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供
男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供

單打5組台將首輪寫下百分百勝率，小天和王子維將在男單第二輪演出第9度的兄弟鬩牆，過去8次碰頭都是小天帶走勝利。

女單部分，尋求丹麥第3冠的戴資穎賽程排在第3球場，台灣時間今天晚上約7點半將碰日本美女大堀彩，第2球場出賽的白馭珀要碰另名日本好手奧原希望，白馭珀後就由「交大學霸」許玟琪挑戰列第8種子的大陸何冰嬌。

男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供
男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），率先晉級8強。 圖／香港體路提供

戴資穎 許玟琪 周天成

延伸閱讀

丹麥羽賽／戴資穎跑過頭揮空拍畫面超萌 對手也忍不住笑了

丹麥羽賽／戴資穎美技連發 拍下布莎南奪對戰11連勝

羽球／戴資穎備戰丹麥公開賽 IG分享飯店奇聞：就是這麼高！

羽球／國境解封戴資穎獻聲 替航空公司配音宣傳

相關新聞

丹麥羽賽／首勝印尼傳奇組合！楊肉盧闖8強

丹麥公開賽今天進行第二輪賽程，率先登場的台將男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵就上演驚奇，首度擊敗列第3種子的印尼傳奇組合...

台灣品牌國際賽研習營 29日登場聚焦三大主軸 

教育部體育署訂於29日辦理「2022台灣品牌國際賽研習營交流分享會」，邀請地方政府、國際合作單位、國內外專家學者、運動創...

網球／墨西哥首輪出局 詹皓晴結束「最艱難」賽季

我國女網好手詹皓晴今天結束今年賽事，她和捷克搭擋荷拉戴卡（Lucie Hradecka）在墨西哥的瓜達拉哈拉女網賽止步首...

丹麥羽賽／戴資穎跑過頭揮空拍畫面超萌 對手也忍不住笑了

世界羽聯（BWF）丹麥公開賽本週開打，我國羽球一姊戴資穎在首輪直落二擊敗泰國好手布沙南（Busanan Ongbamrungphan）。比賽中小戴頻頻上演美技，不過出現一個跑過頭揮空拍的動作，讓小戴和

影／台中市身障運開賽 盧秀燕鼓勵選手：享受比賽

台中市身心障礙全市運動大會今天開賽，市長盧秀燕主持開幕儀式說，這是身心障礙選手一年一度最重視的比賽，她期許大家發揮平時訓...

賽事心得／朝聖鐵人故鄉-Kona 賽前篇

所有玩超鐵的人都知道226 的起源是來自Kona，自此Kona 成為超級鐵人的朝聖之地。說要來朝聖之地-Kona也不是說想來就來，還需要在各個地區所舉辦的Ironman 140.6(226)賽事取得資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。