台灣品牌國際賽研習營 29日登場聚焦三大主軸 

教育部體育署訂於29日辦理「2022台灣品牌國際賽研習營交流分享會」，邀請地方政府、國際合作單位、國內外專家學者、運動創新團隊及賽事主（承）辦單位共襄盛舉。今年與日本運動觀光聯盟（JSTA）、APEC運動政策網絡（ASPN）、亞洲運動管理協會（AASM）及台灣運動創新加速器（HYPE GVA Taiwan）等單位合作，共同探討國際運動賽事、運動創新應用及品牌行銷的結合。

今年台灣品牌國際賽研習營聚焦「品牌、創新、國際」三大主軸，4至8月透過辦理15堂線上研習課程，邀集近60位國內外講師，每周輪番上線，帶來全球運動賽事創新趨勢與成功辦賽經驗，吸引逾1萬6000人次觀看。體育署期盼透過系列課程活動，打開賽事主（承）辦單位國際視野，反思並打造台灣品牌國際賽事核心價值。

體育署表示，藉由跨域交流，能進一步提升整體賽事品質，因此在線上研習課程架構上，特地安排國內外賽事單位與創新團隊互相對話，洽邀專家學者提問引導，提高談話層次，獲得學員一致好評；另舉辦夯運動黑客松競賽活動，以「國際賽事X創新應用」為主題，搭建學界、賽事單位及創新團隊之間的橋樑，透過彼此交流激發創意思維，產出實際可行的執行企劃。

本次分享會將進行黑客松決賽，由現場各界專家參與評分，共同選出最能帶來實質效益的企劃方案，作為賽事單位未來辦賽方向之參考；另安排學界專家、賽事單位、媒體記者代表，針對青年創意行銷、國際賽事案例及創新應用等議題，交流現行策略及借鏡國外經驗，期激發更多創意作法。

分享會除延續年度探討主軸，考量國際運動創新趨勢盛行，亦安排陽明交大創新加速器中心與HYPE 運動創新基金會（HYPE Sports Innovation）簽署合作備忘錄，延續雙方的合作關係，並邀請傑出運動創新團隊，一同到場設攤展示產品，規劃參觀集點活動，讓與會者一邊體驗一邊兌換好禮。

體育署於疫情期間推動台灣品牌國際賽研習營，感謝各賽事單位疫情下仍持續儲備賽事能量，期盼能與各賽事主（承）辦單位、地方政府及專家學者攜手合作，將台灣品牌國際賽事推向世界體壇高峰，成為國際間最亮眼的運動賽事。本次活動將於線上進行直播，歡迎對國際體育事務有興趣的朋友，關注「夯運動in Taiwan」臉書粉絲專頁掌握最新訊息。