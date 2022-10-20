網球／墨西哥首輪出局 詹皓晴結束「最艱難」賽季

我國女網好手詹皓晴今天結束今年賽事，她和捷克搭擋荷拉戴卡（Lucie Hradecka）在墨西哥的瓜達拉哈拉女網賽止步首輪，新組合沒能再晉級8強。

37歲的荷拉戴卡在4大滿貫都有闖進雙打決賽紀錄，法網和美網都曾高捧金盃，前一站聖地牙哥女網賽和詹皓晴首度合作，台捷組合第二輪不敵第2種子、止步8強。轉戰WTA 1000等級賽事的瓜達拉哈拉再碰列第5種子的烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），首盤在率先破發下沒把握3：1領先，且盤末發球局遭破，以4：6讓出。

第二盤台捷組合兩度遭破發，最終就以1：6結束比賽。

詹皓晴今年溫布頓和日本搭擋青山修子闖進8強，當時想再進一步就是被切諾克／奧斯塔朋科擋下，今天又敗給同樣對手，讓詹皓晴球季告終。世界排名43的詹皓晴形容，受新冠肺炎疫情和傷勢影響，今年堪稱職業生涯最煎熬的一年，除遇到搭擋受傷錯過澳網，還因疫情有超過7個月時間都在國外比賽和訓練。

「真的很不容易，不過還好都撐下來了。」詹皓晴表示，今年雖沒達成自己目標，但4月德國公開賽晉級4強、溫布頓闖8強，且在聖荷西公開賽打進決賽，「種種成績雖然都不是最好，但卻給我了繼續進行的力量。今年並沒有達成自己的目標，但成功是留給願意堅持下去的人，接下來我會好好放鬆一下，把壓力釋放完後繼續回到球場上，準備明年初的澳網！」