丹麥羽賽／戴資穎跑過頭揮空拍畫面超萌 對手也忍不住笑了

世界羽聯（BWF）丹麥公開賽本週開打，我國羽球一姊戴資穎在首輪直落二擊敗泰國好手布沙南（Busanan Ongbamrungphan）。比賽中小戴頻頻上演美技，不過出現一個跑過頭揮空拍的動作，讓小戴和對手當場都笑了出來。

小戴首局先以21：16拿下，第二局8：1領先時，布沙南回球不到位，右側出現空檔，小戴衝向網前擊球卻跑過頭，揮了一個大空拍，兩人當下都不禁笑了出來，最終小戴還是直落二擊敗對手，晉級16強。

世界羽聯賽後發文回顧小戴本場比賽的精彩美技，小戴也在個人IG分享比賽精華，對手布沙南更來留言，留下三個笑到哭的表情符號。

小戴將在今日晚間7點半進行16強賽，力拼8強門票，對手是世界排名31的日本「羽球女神」大堀彩。