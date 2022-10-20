影／台中市身心障礙運動大會開賽 盧秀燕鼓勵選手：享受比賽

台中市身心障礙全市運動大會今天開賽，市長盧秀燕主持開幕儀式說，這是身心障礙選手一年一度最重視的比賽，她期許大家發揮平時訓練成果，享受比賽。

台中市政府運動局與台中市身心障礙體育總會共同主辦的「111年台中市第12屆身心障礙全市運動大會」，今天和22日、23日共 3天，在中市豐原體育場等各運動場地登場，盧秀燕今天在運動局長李昱叡陪同下出席開幕典禮。

盧秀燕表示，今年全國身心障礙國民運動會4月9日至12日完成，台中市代表隊這次賽會摘下104面金牌、83面銀牌、34面銅牌，總獎牌數勇奪全國第二，頒發有史以來的最高總獎金2366 萬元，成績創新高，更有27項目、34人次破大會紀錄，及24項目、31 人次破全國紀錄的佳績，顯見台中市推動身心障礙運動 有成。

運動局說明，這場比賽是台中市身心障礙者每年最期待、也最重要的年度運動盛會，本屆賽會增列全國身心障礙國民運動會的正式項目「特奧輪滑競速」，共辦理田徑、保齡球、羽球、桌球、聽障籃 球、撞球、游泳、槌球、射箭、特奧保齡球、特奧羽球、特奧籃球、 特奧滾球、特奧輪滑競速等14個競賽項目，選手共767人參賽。