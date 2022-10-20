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丹麥羽賽／第9度寶島內戰成真！周天成、王子維會師第二輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。記者季相儒／攝影（報系資料照）
周天成。記者季相儒／攝影（報系資料照）

丹麥公開賽今天凌晨結束所有首輪賽事，我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都以直落2奪勝，第二輪就將正面碰頭，合庫學長、學弟上演國際賽第9度的「寶島內戰」。

世界排名第4的小天是丹麥公開賽男單第5種子，首戰碰泰國世界排名31的瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），首局1：2下打出11：0猛攻奠定勝基，第2局則在技術暫停後連拿4分要到領先，最終以21：12、21：17拿下7度交手的第6勝。

世界排名18的王子維，首輪碰世界排名29的馬來西亞劉國倫，兩人過去4度交手勝場打平；相隔6年的再度碰頭，王子維首局一路領先，最多7分領先雖一度被追到18：16，但關鍵時刻王子維連拿3分，以21：16先下一城，第2局在9：12下連拿5分反超，最終以21：18迎接勝利。

第2天賽程登場的兩組混雙楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴都沒過關，代表第二輪台將只有單打和兩組男雙李洋／盧震和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵繼續拚戰。

單打5組台將首輪寫下百分百勝率，小天和王子維將在男單第二輪演出第9度的兄弟鬩牆，過去8次碰頭都是小天帶走勝利；女單部分，尋求丹麥第3冠的戴資穎賽程排在第3球場，台灣時間今天晚上約7點半將碰日本美女大堀彩，第2球場出賽的白馭珀要碰另名日本好手奧原希望，白馭珀後就由「交大學霸」許玟琪挑戰列第8種子的大陸何冰嬌。

王子維 許玟琪 羽球 周天成

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