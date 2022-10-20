賽事心得／朝聖鐵人故鄉-Kona 賽前篇

所有玩超鐵的人都知道226 的起源是來自Kona，自此Kona 成為超級鐵人的朝聖之地。說要來朝聖之地-Kona也不是說想來就來，還需要在各個地區所舉辦的Ironman 140.6(226)賽事取得資格，才可以前來，這資格需要在幾百名中前幾名才有可能取得. 而這唸頭是在吹風團的號召之下- Dream2020才興起的，也有幸在2022/4月Ironman Taiwan 在澎湖所舉辦的賽事取得這資格。也因為疫情的關係，Dream2020變Dream2022。

雖然離Ironman World Championship(Kona) 還有大半年的時間，足夠我們安排一切，但疫情的關係，也讓我們的計畫一直出現變化. 賽事報名了，接下來就是住宿，交通，機票等等的預訂. 因為Mario在2020已經預訂的Kona Reef resorts，但因為一些因素，他無法前來，所以他贊助我這個住宿，很輕鬆地就解決住宿問題。

接下來就是機票與交通，因為老婆無法陪同，只要處理自己的就好. 機票在7月就已經訂好，但在9月日航宣布取消直飛Kona 的班機，需要在Honolulu(檀香山)轉機，再飛Kona，回程也一樣，變成需要在羽田多待一晚才能回來. 改了好幾次，經過Simon 的建議，可以改飛成田，搭當天的飛機回桃園，於是花了500元改機票。交通因為只有一個人，友人建議若是只有會場跟住宿地方來回，就不需要租車，因為住宿離會場只有1.5公里.來到出發那天，在機場會合了Willy，小葛，Jonas，丹丹，教練Sam 也前來送機，真是感動. 後來在日本又因為航班不同，只剩Willy，Jonas 與我先前往Honolulu。

在機上也認識同樣前來Kona 的守萍，經過了18個小時的飛行，終於降落在Kona 機場了，映入眼簾的是室外候機室，真是有Kona 的當地風情。但不幸的是，我們的腳踏車沒有跟著飛機同來，還在Honolulu，不知何時才會到。

留下聯絡資訊後，先到的Gary前來接機，Willy 也去取車，上Queen K Highway 後，兩旁都是火山熔岩形成的景觀，一望無際且沒什麼變化的景色，還真讓我感到新鮮。 炙熱的太陽，與夏季台灣的陽光不惶多讓，但少了悶熱，感覺還比較舒服的。

到了Kailua-Kona 會場附近，我們找了家餐廳 Big Island Grill吃飯，果不其然，只有義大利麵，漢堡等可以吃，不小心點了個Big Island Gril juice，結果是調酒，喝也不是，不喝也不是。

因為腳踏車還沒到，也沒有任何資訊，心裡總是坎坷不安，也跟Willy 約好了，隔天先跑步，跑完步在去機場看看.因為是一個人住，加上沒租車，幾乎所有的行動都是用走，無形間消耗許多體力，吃的方面，也是一大失誤，沒有準備Plan B，本來是要跟同行友人搭伙的，但發現住宿的距離都滿遠的，實在不方便，所以都只有到ABC store 買三明治吃。其實住宿的地方夕陽很美，早上也可以悠閒地喝杯咖啡。

應請友人載我去量販店買一些吃的，微波的也好，只吃冷的三明治及蔬菜沙拉，對東方人來說是不太夠的。雖然Alii Drive 路上也有餐廳，但只有一個人，且價格不低，也不熟悉菜色，只好作罷。好在祐榮有要請吹風團的夥伴們在10/4晚上一起聚餐- 是我在那吃到最滿足感恩的一餐，之後也有買些微波食品。

賽前這三天，游泳了3次，有一次喝到咖啡船的咖啡，雖然有浪，但都可以克服，也因為是試游，人比較少，也都很容易閃避. 但是看看游泳的標示，去程1800M，有點看不到盡頭的感覺。

跑步也跑了兩次，但沒有去看跑步的路線，也是一個失誤， 原來每個折返點都那麼遠，折人心志。體力還行的時候，什麼坡都不是問題，在經過180K 的摧殘後，連平路都只能是用來恢復。

腳踏車是在第二天才領到，加上組車及Vision 協助調整，拿到車都已經剩2天了，對於車子的掌握度就沒那麼好了。領到車後與Darren，祐榮一行人開到Hawi 折返點練車，腳踏車路線剛好就是今天開車的路線，趁機看看地勢，不看還好，一看心都涼了一半，地勢是一路上上下下，跟北海岸前半段差不多，但是每一個都是好幾倍長的上坡與下坡，沒什麼平路，而且開了接近兩個鐘頭才到Hawi 折返點。

整裝出發後，一開始是下坡，整路是裂痕滿佈，加上大側風，趴在Aerobar 上，一直晃來晃去，都懷疑是不是車子沒調整好，後來改握煞車把，才比較穩定，回程騎上坡，雖然坡度不大，但風勢與路況也影響了騎姿，加上功率計不知怎麼了，只顯示一邊的功率，對於比賽當天的Bike段實在感到憂心，好在功率計回來後換了電池，就恢復正常了。

因為配合吹風團夥伴的行程，沒參加到遊行，內衣路跑，實在有點扼腕. 加上中文說明會的翻譯說明，實在不能完全了解，好在有Darren，祐榮幾個來過的人，可以詢問與了解需要注意的地方。

賽前一天交車，因為是世錦賽，規格比IM 澎湖大很多，第一天2500多人的場地，很不小心就會走錯，所以我們幾個就試Run T1 & T2 的進出動線，與記位置，這樣也才有個底，轉換區準備就緒後出來時，還遇到Lucy Charles-Barclay，只可惜沒合照到. 所有的一切，就等明天(10/6)，讓心情先沉澱，準備迎接隔天的Ironman World Championship。