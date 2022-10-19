HBL／資格賽明花蓮登場 參賽隊伍創新猷

111年HBL和JHBL甲級資格賽明天登場，高、國中男女4組合計77隊齊聚花蓮，含7張新面孔，爭取寶貴的預賽門票。

4組77隊創下甲級資格賽的單季新高，明天開始的賽事將在花蓮小巨蛋和中正體育館同步開打，賽程從20到30日，長達11天、總場次179，同樣寫下新猷。

備受矚目的HBL男甲資格賽共32隊與賽，平上季的史上最多，包括首度挑戰甲級的外島稀客馬祖高中；高女組11隊、國女組11隊雙寫歷來最多，其中高男組32取8，國男組23取8，高女、國女同為11取4。

率先登場的高女組，將從明天進行到26日，11隊先分兩組打單循環，分組第一直接晉級，外卡再取2隊，4支出線隊伍將和上季8強的淡水商工、北一女中、永仁高中、陽明高中、普門中學、金甌女中、南山高中及南湖高中參加12月底的12強預賽。

高女A組被評為「死亡之組」，6隊含新北永平高中、苗栗高商、台中忠明高中，及上季結束後新竹東泰集體轉戰的新軍高市高苑工商，外加雲林麥寮高中、北市大誠高中，掉到分組五、六名的2隊，第一輪結束就淘汰，無緣外卡賽。

B組5隊是嘉義輔仁高中、花蓮海星高中、屏東民生家商及本季首度挑戰甲級的2張新面孔新竹高商和台中龍津高中。

高男組26日接棒，30日產出8支晉級隊伍，將和上季8強的光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中、松山高中、高苑工商、東泰高中和錦和高中參加下月16強預賽。

高男甲資格賽32隊分先8組，各打單循環第一輪，各組第一取得種子隊資格，各組第二、三名共16隊，交叉抽籤後，進行第二輪淘汰賽，8支贏隊最後一輪挑戰8支種子隊，8支贏隊晉級。

E組被評為「超級死亡之組」，4隊含治平高中、基隆商工、彰化成功高中和台南陽明工商，其中基商新任教練張立杰，上季才率錦和首闖8強，季後考上基商專任教練。張立杰和成功教練檔戴致昌、助教張銘峰都出身泰山高中、UBA台師大，此次資格賽學長、學弟「強碰」，精采可期。

A組4隊是三民家商、南湖高中、同德高中、民生家商；B組三重商工、穀保家商、青年高中、屏東高中；C組北市成功高中、光啟高中、六信高中、馬祖高中；D組萬能工商、大誠高中、及人高中、海星高中；F組東山高中、木柵高工、和平高中、新屋高中；G組宜蘭高中、花蓮體中、開南高中、永平工商；H組強恕高中、莊敬高職、北科附工、后綜高中。