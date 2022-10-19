高球／國寶貝男女接力比桿賽 光棍節東方之星球場舉行

向來喜歡「開創歷史」的國寶集團又要出招，繼受到熱烈迴響且開台灣高壇先例的東華球場重陽健走活動之後，即將於11月份登場的是將於新竹東方之星球場舉行的「男女接力比桿賽」，且時間特別選在11月11日11點11分開球，蘊含著「你一桿、我一桿，一起拿第一」之意，在光棍節的這一天，饒富趣味。

在萊德盃、總統盃與索罕盃等知名的高爾夫隊際賽中，都會有4人2球賽（foursome）的賽制，同組的兩人輪流打同一顆球，和競爭對手進行比洞對抗，而國寶集團也將於光棍節舉行男女接力比桿賽。

國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，從今年開始舉行的國寶貝家族系列賽，每一個月的活動總能在台灣高壇造成話題，且備受好評，這個月特別選在11月11日舉行男女接力賽，是因為台灣鮮少有這樣的賽制，國寶集團特別舉辦這一場，讓大家嘗鮮，體驗不同賽制。

「以前打比賽只要自己打好就夠了，但這種兩人一球賽你不僅要靠自己，還得靠隊友。究竟是神隊友或者豬隊友，屆時就知道了！」湯順甄笑道：「我們非常歡迎同樣熱愛小白球的夫妻或情侶組隊來參加，如果你們能攜手通過這場高爾夫默契大考驗，感情一定會升溫。」

這場男女接力比桿賽要求一男一女組隊參賽，單數洞男生開球，雙數洞女生開球，並輪流把球打進洞為止。組隊的男女是夫妻、情侶、父女、祖孫或單純只是朋友都無妨，只要兩人能平和地完成18洞就可。

敘獎採總桿成績，頒發冠、亞、季軍前三名，並在四個三桿洞都設有一桿進洞獎，此外，如同之前所舉辦的國寶貝系列賽一樣，這場賽事也特別聘請專業裁判來維持賽事公平性，專屬賽事計分卡，參賽選手必須互記成績並簽名繳卡，完全採取正式比賽規定。

這場別開生面的男女接力比桿賽，即日起至10月28日開放報名，60組額滿為止，這也將是國寶貝系列賽在2022年的最後一場高爾夫球賽，想感受兩人一球的特別賽制、想測試看看自己究竟是神隊友還是豬隊友，趕緊找好搭檔，一起報名去。（報名網頁：https://www.surveycake.com/s/X32vN。）