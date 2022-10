丹麥羽賽／戴資穎美技連發 拍下布莎南奪對戰11連勝

總獎金75萬美金的丹麥公開賽今天進行第2天賽程,2018年和19年奪冠的戴資穎率先登場,世界排名第2的小戴碰泰國好手布莎南(Busanan Ongbamrungphan)延續對戰連勝紀錄,以21:16、21:15拿下交手11連勝,也完成台將女單首輪的百分百勝率。

世界排名12的布莎南過往和小戴已碰頭過15次,小戴取得12勝3敗絕對優勢,且從2017年開始就未嘗敗績,今年前兩度在全英公開賽和世錦賽碰頭也都以直落2奪勝。

Tai Tzu Ying once again with an extraordinary shot. Take a look 👀🏸!



