丹麥羽賽／戴資穎美技連發 拍下布莎南奪對戰11連勝

總獎金75萬美金的丹麥公開賽今天進行第2天賽程，2018年和19年奪冠的戴資穎率先登場，世界排名第2的小戴碰泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）延續對戰連勝紀錄，以21：16、21：15拿下交手11連勝，也完成台將女單首輪的百分百勝率。

世界排名12的布莎南過往和小戴已碰頭過15次，小戴取得12勝3敗絕對優勢，且從2017年開始就未嘗敗績，今年前兩度在全英公開賽和世錦賽碰頭也都以直落2奪勝。

今天進行本季第3度對決，名列第2種子的小戴仍是掌握戰局的一方，加上11：11時連拿5分奠定勝基，率先取得20：14的「賽末點」；小戴第一個拿下首局的機會出現發球失誤，仍在第3個賽末點以21：16先下一城。

第二局小戴一下場就取得6：0絕對領先，布莎南第一分還是靠小戴回球出界才拿下；主導局勢的小戴笑容也爬上臉，網前小失誤讓布沙莎南拿下第2分後自己都露出微笑。

小戴第二局最多取得9：2領先，雖因失誤增加，技術暫停時優勢縮小到11：8，但14：10秀出神奇的背後擊球，美技帶動出連拿3分小高潮，最終就以21：15拿下勝利。

小戴是丹麥公開賽第2天賽程率先出賽的台將，順利闖關後，第二輪將碰新加坡楊佳敏和日本美女大堀彩的勝家。

「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和兩組混雙楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴今天也將上陣，其中小天和王子維若能雙雙晉級，第二輪就將上演「寶島內戰」。

首日賽程共有6組台將登場，兩名女單代表「交大學霸」許玟琪和「小小白」白馭珀都在3局大戰過關，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和李洋／盧震也闖關。