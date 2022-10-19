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桌球／莊智淵5局惜敗 WTT澳門冠軍賽止步男單首輪

中央社／ 台北19日電
「桌球教父」莊智淵今天在WTT澳門冠軍賽男單首輪遭逆轉。 新華社
「桌球教父」莊智淵今天在WTT澳門冠軍賽男單首輪遭逆轉。 新華社

桌球教父」莊智淵今天在WTT澳門冠軍賽男單首輪遭逆轉，以11比9、6比11、10比12、11比3、10比12不敵克羅埃西亞選手普卡爾，無緣16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽今天登場，台灣桌球女將鄭怡靜稍早女單首輪以3比1擊敗香港一姐杜凱琹，在4名參賽的台灣選手中，率先挺進16強。

世界排名第16的莊智淵男單首輪對手為排名第52克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），雙方過去曾在2019年阿曼公開賽交手，當時激戰7局，莊智淵以3比4惜敗。

莊智淵今天開局一度3比7落後，隨後回穩、展開追分，在9比9平手時，先是靠著發球得分，並出其不意放短球，讓對手措手不及，以11比9收下首局。

莊智淵次局以6比11棄守後，第3局又錯過4個局點的機會，以10比12讓出，所幸第4局重新調整節奏，以11比3扳平戰局。

決勝局莊智淵從7比10落後，隨後展現韌性，連續化解對手3個賽末點，可惜未能扭轉戰局，以10比12吞敗，無緣晉級。

台灣桌球一哥林昀儒、一姐陳思羽將在明天展開首戰，其中林昀儒將出戰德國前世界球王波爾（TimoBoll），而波爾也是林昀儒的偶像，陳思羽則將與德國女將米特蘭（Nina Mittelham）交手。

莊智淵 桌球 林昀儒

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