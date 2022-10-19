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聽奧／奪牌部隊出發！中華保齡球拚連4屆奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華保齡球隊今天出征吉隆坡，參加第24屆聽奧賽事。圖／體育署提供
中華保齡球隊今天出征吉隆坡，參加第24屆聽奧賽事。圖／體育署提供

第24屆達福林匹克運動會（Deaflympics，俗稱聽障奧運）保齡球賽將於20日到30日在馬來西亞吉隆坡舉行，中華代表隊今天日出征，目標突破上屆2金1銅成績。

4年舉辦一次的聽障奧運是聽障運動的最高殿堂，第24屆聽障奧運原訂2021年舉辦，受新冠肺炎疫情影響，延到今年5月在巴西南卡西亞斯舉辦，我國取得2金7銀8銅、總排名第16成績，其中保齡球經國際聽障運動總會延到10月在吉隆坡舉行。

我國共遴派男、女選手各6名，參加單人賽、雙人賽、三人賽、團體賽及盟主賽。

保齡球一向是我國參加聽奧的「獎牌庫」，近3屆都有金牌進帳，本屆代表隊網羅了第23屆聽奧男子個人賽金牌張立孝、女子團體賽金牌林雅琴、薛秀珍、張堯茜、黃淑敏、第22屆聽奧女子盟主賽銀牌林香孜等好手，有望為中華代表團今年聽奧獎牌數和總排名更上一層樓。

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