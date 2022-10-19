丹麥羽賽／麟洋配單飛 李洋搭學弟開紅盤
東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋，歐洲3站暫時拆夥，王齊麟在台休養腳傷，由李洋搭擋土銀學弟盧震出賽；丹麥公開賽首戰碰馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），全新組合今天凌晨以直落2奪勝，為歐洲行開出紅盤。
李盧配以21：18、21：14打下馬來西亞組合，李洋說：「全新的組合，我們以挑戰者的姿態去衝擊對手，學弟初登Super750賽場表現可圈可點，沒有勝負的壓力，好好享受比賽，累積經驗，盡情發揮！」
李洋單日兩戰，先登場的混雙和搭檔林琬清第2局握有4個賽末點但沒把握，以21：16、24：26、13：21遭蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克弗森（Julie Macpherson）逆轉。
男雙李哲輝／楊博軒首輪碰列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），以16：21、15：21敗陣，沒能和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵16強會師。
女單先登場的「交大學霸」許玟琪和「小小白」白馭珀都是3局過關，世界排名33的許玟琪碰世界排名18的泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ）大戰1小時7分鐘，以21：19、18：21、21：12分奪勝；白馭珀碰地主克里斯多福森（Line Christophersen）演出逆轉勝，以12：21、21：12、21：11晉級第二輪。
丹麥公開賽屬BWF超級750系列賽，中華隊由「一姊」戴資穎領軍，5個項目共有11組台將參戰，首日賽程6組台將有4組過關，今天第2日賽程由2018年和19年奪冠的小戴率先上陣，她和泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）的對決排在第一球場第2戰，預計台灣時間下午3點40上陣，後續包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和兩組混雙楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴都將上陣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言