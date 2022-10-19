丹麥羽賽／麟洋配單飛 李洋搭學弟開紅盤

東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋，歐洲3站暫時拆夥，王齊麟在台休養腳傷，由李洋搭擋土銀學弟盧震出賽；丹麥公開賽首戰碰馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），全新組合今天凌晨以直落2奪勝，為歐洲行開出紅盤。

李盧配以21：18、21：14打下馬來西亞組合，李洋說：「全新的組合，我們以挑戰者的姿態去衝擊對手，學弟初登Super750賽場表現可圈可點，沒有勝負的壓力，好好享受比賽，累積經驗，盡情發揮！」

李洋單日兩戰，先登場的混雙和搭檔林琬清第2局握有4個賽末點但沒把握，以21：16、24：26、13：21遭蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克弗森（Julie Macpherson）逆轉。

男雙李哲輝／楊博軒首輪碰列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），以16：21、15：21敗陣，沒能和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵16強會師。

女單先登場的「交大學霸」許玟琪和「小小白」白馭珀都是3局過關，世界排名33的許玟琪碰世界排名18的泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ）大戰1小時7分鐘，以21：19、18：21、21：12分奪勝；白馭珀碰地主克里斯多福森（Line Christophersen）演出逆轉勝，以12：21、21：12、21：11晉級第二輪。