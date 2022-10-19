快訊

當螢幕裡只有絕望：一名英國少女如何被「演算法殺死」？

俄烏形勢嚴峻！俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

早晨財經速解讀／鴻海電動車明後年量產 股價不跌有原因？道瓊漲200點 反彈能持續？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丹麥羽賽／麟洋配單飛 李洋搭學弟開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）和土銀學弟盧震在丹麥公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
李洋（左）和土銀學弟盧震在丹麥公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供

東京奧運摘金的「麟洋配王齊麟李洋，歐洲3站暫時拆夥，王齊麟在台休養腳傷，由李洋搭擋土銀學弟盧震出賽；丹麥公開賽首戰碰馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），全新組合今天凌晨以直落2奪勝，為歐洲行開出紅盤。

李盧配以21：18、21：14打下馬來西亞組合，李洋說：「全新的組合，我們以挑戰者的姿態去衝擊對手，學弟初登Super750賽場表現可圈可點，沒有勝負的壓力，好好享受比賽，累積經驗，盡情發揮！」

李洋單日兩戰，先登場的混雙和搭檔林琬清第2局握有4個賽末點但沒把握，以21：16、24：26、13：21遭蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克弗森（Julie Macpherson）逆轉。

男雙李哲輝／楊博軒首輪碰列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），以16：21、15：21敗陣，沒能和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵16強會師。

女單先登場的「交大學霸」許玟琪和「小小白」白馭珀都是3局過關，世界排名33的許玟琪碰世界排名18的泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ）大戰1小時7分鐘，以21：19、18：21、21：12分奪勝；白馭珀碰地主克里斯多福森（Line Christophersen）演出逆轉勝，以12：21、21：12、21：11晉級第二輪。

丹麥公開賽屬BWF超級750系列賽，中華隊由「一姊」戴資穎領軍，5個項目共有11組台將參戰，首日賽程6組台將有4組過關，今天第2日賽程由2018年和19年奪冠的小戴率先上陣，她和泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）的對決排在第一球場第2戰，預計台灣時間下午3點40上陣，後續包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和兩組混雙楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴都將上陣。

李洋（左）和土銀學弟盧震在丹麥公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
李洋（左）和土銀學弟盧震在丹麥公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供

李洋 許玟琪 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

丹麥羽賽／交大學霸開胡 李洋混雙錯過4賽末點遭逆轉

丹麥羽賽／戴資穎領銜 周天成、王子維有望上演寶島內戰

羽球／王齊麟養傷「麟洋配」暫拆夥 李洋談新搭檔想法

羽球／與小戴都是世界第二 麟洋配排名創生涯新高

相關新聞

丹麥羽賽／麟洋配單飛 李洋搭學弟開紅盤

東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋，歐洲3站暫時拆夥，王齊麟在台休養腳傷，由李洋搭擋土銀學弟盧震出賽；丹麥公開賽首戰碰...

丹麥羽賽／交大學霸開胡 李洋混雙錯過4賽末點遭逆轉

總獎金75萬美元的丹麥公開賽今天點燃戰火，中華羽將雙打出師不利，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵落馬，混雙李洋／林琬清更...

高球／六年計劃有成！世界青少女錦標賽 台灣史上首度女團獲銅

2022世界青少女高爾夫錦標賽(2022 World Junior Girls Championship)10月12日至15日於多倫多萬錦市Angus Glen Golf Club舉行。我國代表隊歷經

足球／本澤馬獲頒2022年金球獎 席丹後首位法國球員

2022年金球獎揭曉，皇馬前鋒本澤馬（Karim Benzema）獲頒金球獎。為1998年席丹後第一位獲獎的法國球員。

賽事心得／台東超級鐵人賽 到底會不會達成目標嗎？

2022.10.15台東超級鐵人賽 這次是第二次參加鐵人三項 113k距離自己設定的目標是6小時內完賽(上一次是6小時25分) 三個月前就開始準備訓練 希望能有個好成績。 游泳1.9

自行車／放在口袋名單已久 阿里山單車之旅

還記得去年原本計劃要騎阿里山，但看到天氣不是很好，臨時改變路線，從隙頂開始騎，往奮起湖方向騎到樟樹湖。 阿里山就一直想著下次有機會一定要來。星期六一早開車出發到隙頂觀景台停車，裝備準備好9點出發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。