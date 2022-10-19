2023萬眾騎BIKE 來一場大台中單車之旅

2022.10.15台東超級鐵人賽 這次是第二次參加鐵人三項 113k距離自己設定的目標是6小時內完賽(上一次是6小時25分) 三個月前就開始準備訓練 希望能有個好成績。 游泳1.9

2022-10-18 09:48