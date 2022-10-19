2023萬眾騎BIKE 來一場大台中單車之旅
『活動介紹』
- 活動日期:2023年3月18日
- 活動起點: 萬和國中(408台中市南屯區永春東路885號)
- 活動終點:南屯萬和宮(408台中市南屯區萬和路一段51號)
- 巡禮宮廟: 南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮
- 活動公里數:約91公里
- 宮廟據點：#萬和宮 #樂成宮 #朝聖宮 #鎮清宮 #鎮瀾宮 #萬興宮
- 臺久報名據點:https://reurl.cc/0XM9M6
- 捷安特報名據點：https://reurl.cc/zNnlaV
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