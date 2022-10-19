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2023萬眾騎BIKE 來一場大台中單車之旅

運動筆記／ 無所不在

『活動介紹』

  • 活動日期:2023年3月18日
  • 活動起點: 萬和國中(408台中市南屯區永春東路885號)
  • 活動終點:南屯萬和宮(408台中市南屯區萬和路一段51號)
  • 巡禮宮廟: 南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮
  • 活動公里數:約91公里
活動紀念品: 基本組($600)紀念品包含極限方格-紀念衫、機能束口袋、MAZU皮革平安符、太空兔完騎鑰匙圈

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