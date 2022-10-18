快訊

避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

丹麥羽賽／交大學霸開胡 李洋混雙錯過4賽末點遭逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許玟琪。圖／中租羽球隊提供（資料照）
許玟琪。圖／中租羽球隊提供（資料照）

總獎金75萬美元的丹麥公開賽今天點燃戰火，中華羽將雙打出師不利，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵落馬，混雙李洋／林琬清更是錯過4個賽末點遭逆轉，不過「交大學霸」許玟琪3局大戰出線，為台將開出紅盤。

丹麥公開賽屬BWF超級750系列賽，中華隊由「一姊」戴資穎領軍，5個項目共有11組台將參戰，今天共有6組台將出賽，2018年和19年奪冠的小戴明天才要上陣，她和泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）的對決排在第一球場第2戰，預計下午3點40分上陣。

今天首日賽程由「楊肉盧」打頭陣，但以11：21、14：21不敵英國雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）；同場地出賽的李洋／林琬清，以替補身份進入會內32籤，面對蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克弗森（Julie Macpherson）先以21：16拿下首局，第二局更在18：20落後下連追2分，但自己4個「賽末點」都沒把握，遭對手26：24扳平局數，決勝局又以13：21敗陣，錯過16強資格。

女單先上陣的許玟琪，碰世界排名18的泰國猜萬（ Lalinrat Chaiwan ）寫下突破，世界排名33的我國「二姐」以21：19先下一城，第二局雖以18：21讓出，不過決勝局僅讓猜萬拿下12分，收下1小時7分鐘大戰勝利。

今天包括女單「小小白」白馭珀和另兩組男雙李哲輝／楊博軒、李洋／盧震都將出賽，小戴、「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和兩組混雙楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴明天迎接首戰。

李洋 許玟琪 羽球

延伸閱讀

丹麥羽賽／戴資穎領銜 周天成、王子維有望上演寶島內戰

蔡總統接見十大傑出青年 盼支持代言18歲公民權複決

羽球／王齊麟養傷「麟洋配」暫拆夥 李洋談新搭檔想法

羽球／與小戴都是世界第二 麟洋配排名創生涯新高

相關新聞

足球／本澤馬獲頒2022年金球獎 席丹後首位法國球員

2022年金球獎揭曉，皇馬前鋒本澤馬（Karim Benzema）獲頒金球獎。為1998年席丹後第一位獲獎的法國球員。

丹麥羽賽／交大學霸開胡 李洋混雙錯過4賽末點遭逆轉

總獎金75萬美元的丹麥公開賽今天點燃戰火，中華羽將雙打出師不利，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵落馬，混雙李洋／林琬清更...

高球／六年計劃有成！世界青少女錦標賽 台灣史上首度女團獲銅

2022世界青少女高爾夫錦標賽(2022 World Junior Girls Championship)10月12日至15日於多倫多萬錦市Angus Glen Golf Club舉行。我國代表隊歷經

賽事心得／台東超級鐵人賽 到底會不會達成目標嗎？

2022.10.15台東超級鐵人賽 這次是第二次參加鐵人三項 113k距離自己設定的目標是6小時內完賽(上一次是6小時25分) 三個月前就開始準備訓練 希望能有個好成績。 游泳1.9

自行車／放在口袋名單已久 阿里山單車之旅

還記得去年原本計劃要騎阿里山，但看到天氣不是很好，臨時改變路線，從隙頂開始騎，往奮起湖方向騎到樟樹湖。 阿里山就一直想著下次有機會一定要來。星期六一早開車出發到隙頂觀景台停車，裝備準備好9點出發

田徑／神力美少女江靜緣 亞洲青少年田徑賽擲雙金

第4屆亞洲青少年田徑錦標賽台灣時間昨天凌晨落幕，中華代表隊最終日賽程再有獎牌入袋，「神力美少女」江靜緣在女子鉛球最後一擲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。