丹麥羽賽／交大學霸開胡 李洋混雙錯過4賽末點遭逆轉

總獎金75萬美元的丹麥公開賽今天點燃戰火，中華羽將雙打出師不利，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵落馬，混雙李洋／林琬清更是錯過4個賽末點遭逆轉，不過「交大學霸」許玟琪3局大戰出線，為台將開出紅盤。

丹麥公開賽屬BWF超級750系列賽，中華隊由「一姊」戴資穎領軍，5個項目共有11組台將參戰，今天共有6組台將出賽，2018年和19年奪冠的小戴明天才要上陣，她和泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）的對決排在第一球場第2戰，預計下午3點40分上陣。

今天首日賽程由「楊肉盧」打頭陣，但以11：21、14：21不敵英國雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）；同場地出賽的李洋／林琬清，以替補身份進入會內32籤，面對蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克弗森（Julie Macpherson）先以21：16拿下首局，第二局更在18：20落後下連追2分，但自己4個「賽末點」都沒把握，遭對手26：24扳平局數，決勝局又以13：21敗陣，錯過16強資格。

女單先上陣的許玟琪，碰世界排名18的泰國猜萬（ Lalinrat Chaiwan ）寫下突破，世界排名33的我國「二姐」以21：19先下一城，第二局雖以18：21讓出，不過決勝局僅讓猜萬拿下12分，收下1小時7分鐘大戰勝利。

今天包括女單「小小白」白馭珀和另兩組男雙李哲輝／楊博軒、李洋／盧震都將出賽，小戴、「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和兩組混雙楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴明天迎接首戰。