高球／六年計劃有成！世界青少女錦標賽 台灣史上首度女團獲銅

2022世界青少女高爾夫錦標賽(2022 World Junior Girls Championship)10月12日至15日於多倫多萬錦市Angus Glen Golf Club舉行。我國代表隊歷經四天的高難度競爭，最終獲得團體銅牌，是我國首次在世界青少女等級大賽獲得獎牌，也代表我國青少女高爾夫水準實力在全球是名列前茅。

在2021年蔡英文總統全力支持下的高爾夫六年振興計畫後就獲得此佳績非常難得，在來自世界各國的 18 支隊伍當中奪得團體銅牌實屬不易。此也達到六年振興計畫所提到的目標:培育優秀高爾夫選手，爭取重大國際運動賽會優異成績。

本次代表隊由楊珺如教練帶隊，由本會國家培訓隊黃亭瑄、廖信淳、陳宥竹三名選手參賽，三位選手也在今年暑假前往美國移地訓練，以賽代訓，於此場賽事獲得優秀成績。黃亭瑄同時也是杭州亞運代表隊成員以個人第四名完賽，追平我國女子選手在此的最佳紀錄。

台灣女團在世青少女高球錦標賽奪銅，為我國史上首次。 中華高協提供