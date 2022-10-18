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自行車／放在口袋名單已久 阿里山單車之旅

運動筆記／ Tina Tsai

還記得去年原本計劃要騎阿里山，但看到天氣不是很好，臨時改變路線，從隙頂開始騎，往奮起湖方向騎到樟樹湖。

阿里山就一直想著下次有機會一定要來。星期六一早開車出發到隙頂觀景台停車，裝備準備好9點出發，從隙頂到阿里山售票口，路程36公里爬升大概1200內。

為什麼選擇隙頂開始而不是觸口，一方面出發時間晚，回程要自行下滑，怕午後山區天氣變化大，不能太晚到，而且我們來觀光的😂看到想拍的就停，不想趕時間，重要的是隙頂聽說比較容易看到雲海，回程幸運的話可以休息好好欣賞、療癒心靈一下。一開始還沒熱身，路覺得還蠻陡的，不過旁邊看到大片的茶園跟山，心情就很舒服，跟北部風景很不一樣。

路線騎的感覺就是上上下下，沒有超級陡坡，爬坡累一點之後還有下滑可以緩和一下。

其實騎起來還不錯，加上天氣溫度不高，騎起來不會太熱涼涼的，本來擔心回程下滑冷怎麼辦，但這種上上下下的讓我放心很多，因為不是一路下滑，有爬坡身體比較不會冷掉。

騎乘中會遇到不少「明隧道」車燈還是不能少。

一路上旁邊的風景變化真的是視覺上的享受，茶園到竹林到高衫….還有山嵐、大山跟遠看的瀑布，真的用騎車的速度，很剛好。就這樣騎著騎著🚴‍♀️我們到達了阿里山森林遊樂區😄

旁邊這有個景觀台好美。

看看時間決定下滑來去爬奮起湖，阿里山怕下午下雨快閃比較保險，休息拍照吃東西後出發，一開始真的冷到不行，但剛剛騎來的下滑變成現在可以讓身體熱起來的上坡，這個路線我❤️⋯⋯

下滑完轉到一個叉路往奮起湖前進，路面比較不平整有坑洞，也是上上下下的路線，但車子跟阿里山比真的蠻多的，要特別小心，快靠近的時候路上的遊客也不少，距離不長，原本想說要牽車下去買吃的，看到人潮決定回去換車過來好了。先拍照。

回到隙頂決定先去民宿換洗，再去奮起湖覓食。

👇奮起湖-雅湖便當真的好吃😋

不知道是不是高山的菜吃起來好脆，難得遇到配菜優於主菜的便當(吃好又外帶2個晚餐吃，冷掉一樣好吃)。

👆再去排隊甜甜圈，人實在太多，決定走旁邊的步道散步👇

走完再去買甜甜圈當伴手禮(這家也😋)

時間一不注意就要天黑了，趕快再回到隙頂已來不及(本來要開車上二延平，但路太小😨)只能拍到這樣(好吧！下次再來😂)

隔天一早飄雨，步道選擇木棧道的二延平。

沿路有竹林跟茶園也很適合拍照。

來回1個小時左右，老少咸宜👍

之後去「四味果汁涼麵」現場吃不夠還外帶，嘉義的涼麵真的合我們的口味👍

準備開車回家，早出發不塞車😂這2天在嘉義賺到了好天氣✌️

阿里山騎行初體驗，雖然從隙頂開始出發，但沿路風景真的不錯👍坡度沒有急陡，上上下下在高海拔溫度低的地方，下滑不會到手麻，也不會身體冷掉，其實還不錯，以前騎車去程遇到下滑，就會想到回來要爬，阿里山的溫度，加上我們沒有補給車，需要自行下滑的人，算比較適合的路線，只能說阿里山我們下次見，有景有美食，還有沒遇到的雲海，我們以後一定會再來的。

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自行車

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