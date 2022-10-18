賽事心得／台東超級鐵人賽 到底會不會達成目標嗎？

2022.10.15台東超級鐵人賽

這次是第二次參加鐵人三項

113k距離自己設定的目標是6小時內完賽(上一次是6小時25分)

三個月前就開始準備訓練

希望能有個好成績。

游泳1.9k

因有過上次活水湖的經驗

加上為了更能不懼怕開放水域

9月份特別參加了日月潭泳渡全程不用浮標

今天的活水湖比較沒那麼怕了

但還是會怕啦......

甚至後面還滿享受在活水湖游泳的時光

雖然有嗆了二次水

但速速調整呼吸還行以47分鐘游完

單車90k

今天全台吹東北風雖然東部沒西部風大

但還是滿強勁的去程逆風

相信大家都吃了不少苦頭

不時還吹個側風給你

休息把都不太敢用

怕側風來龍頭抓不住....

回程就順風輕鬆了不少

這次自己單車補給帶了不少

一路狂吃丫不想吃也會硬吞.....

為了下一站跑步有好一些的體力去跑

最後以2小時57分騎完

跑步21.1k

剛騎完單車

才跑不到500公尺右大腿每跑一步就小抽筋一次

才剛進入第三項就不行了嗎？

這段日子的努力.....

跑起來丫

果斷停下腳步在賽道旁拉拉筋

不孤單 好幾個選手一起再拉筋...

接下來以緩慢的速度慢跑起來

漸漸的抽筋狀況似乎緩解了

跑速加快了起來

還有機會

設定的目標一定可以...

10k了 右大腿開始又有抽筋的感覺

就剩一半距離了

補給品狂吃

心裡祈禱著：請讓我撐完過終點要怎麼抽筋隨您！

最後以2小時09分跑完

總成績6小時05分

雖然沒有達到目標(6小時內)

但比上次成績進步了20分鐘

還是很開心

感謝現場的工作人員、醫護人員

最感謝我親愛的家人