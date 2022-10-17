南市陳柏任亞洲舉重奪2銀1銅 3破全國紀錄

台南市舉重選手陳柏任15日在巴林麥納瑪所舉行的亞洲舉重錦標賽男子96公斤以抓舉177公斤、挺舉206公斤、總和383公斤，3破全國紀錄，奪得2銀1銅。市長黃偉哲期許他再創佳績，2024年巴黎奧運為台灣爭光。

黃偉哲表示，陳柏任2020年東京奧運獲得第5名，去年即開始參加台南市培育績優運動選手再創奧運佳績的補助計畫，目的就是希望他能持續突破自我，在2024巴黎奧運再為台灣爭光，對於陳柏任此次亞錦賽的表現感到欣慰，期許他能持續在賽場上創佳績。

黃偉哲說，南市共有2名舉重選手在東京奧運獲得好成績，為了持續培育選手續戰巴黎奧運，媒合億載會與市府公私協力，設立「台南市政府培育優秀運動選手專戶」，陳柏任即為專戶計畫下的重點培育對象，透過市府每月挹注培訓津貼3萬元，讓選手能無後顧之憂安心訓練，未來也希望拋磚引玉，媒合更多民間企業，持續照顧並培育更多優秀運動人才，提供更完善的訓練及生活照顧措施，營造更友善的訓練環境。

體育局長陳良乾表示，陳柏任是東原國中舉重隊第1代，草創初期，校內師資及設備皆不齊全，陳柏任憑藉著毅力，堅持到最後，也造就了他日後的成績，即便去年亞錦賽表現失常，一度影響到參加奧運的機會，最終靠著遞補取得東京奧運參賽資格，並以男子舉重96公斤級項目，以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤，拿下第5名。

經過奧運洗禮後，陳柏任在亞錦賽雖然在抓舉172公斤首次試舉失敗，但隨即調整步調，最終拿下抓舉銀牌、挺舉銅牌、總和銀牌的佳績，三項都打破自己保持的全國紀錄。

體育局表示，除了挹注培訓經費外，也透過多元化的選手培訓資源，包含於平日訓練期間派駐運動傷害防護員、體能訓練團隊及運動心理諮商師等，透過科學化訓練確保選手維持最佳狀態，茁壯南市競技運動實力。