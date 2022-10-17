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丹麥羽賽／戴資穎領銜 周天成、王子維有望上演寶島內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

總獎金75萬美元的丹麥公開賽明天點燃戰火，中華羽將由「一姊」戴資穎領軍，5個項目共有10組台將參戰，其中男單的「一哥」周天成和「羽球王子」王子維和男雙兩組台將，都有機會在第二輪上演「寶島內戰」。

丹麥公開賽屬BWF超級750系列，戴資穎是2018和19年奪冠，今年列女單第2種子，首輪將碰泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）；女單還有兩名台將，「交大學霸」許玟琪首戰碰泰國猜萬（ Lalinrat Chaiwan ），白馭珀對手是地主克里斯多福森（Line Christophersen）。

男單由列第5種子的周天成領銜，小天首戰碰泰國世界排名31的瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），王子維碰馬來西亞劉國倫，兩人只要過頭關就會在第二輪碰頭，上演「寶島內戰」。

東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋歐洲3站暫時拆夥，王齊麟在台休養腳傷，由李洋搭檔土銀學弟盧震出賽，丹麥首戰將碰馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）；李哲輝／楊博軒碰列第3種子的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵碰英國雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），李楊配和「楊肉盧」也有機會第二輪上演「內戰」。

女雙沒有台將組合，混雙則由楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴當代表，楊胡配首戰碰地主米克爾森（Mikkel Mikkelsen）／漢森（Rikke Søby），李許配首輪戰馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏。

戴資穎 周天成 李洋

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