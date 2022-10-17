足球／前轉會疑涉詐欺 巴西球星內馬爾西班牙出庭

2022年卡達世界盃足球賽開踢在即，巴西足球明星內馬爾（Neymar）因為將近10年前轉會西甲勁旅巴塞隆納（FC Barcelona）疑涉詐欺，今天在西班牙出庭。

法新社報導，30歲的內馬爾戴著墨鏡、身穿深色西裝，於當地時間上午9時45分左右和雙親現身巴塞隆納省法院，他向媒體揮手致意。

這場備受矚目的審判，起因是內馬爾在2013年從巴西勁旅桑托斯（Santos）轉會至巴薩時，疑涉低報轉會金。此案已經纏訟多年。

內馬爾隨後在2017年以2.22億歐元創世界紀錄的天價，轉會到卡達財團擁有的法甲巴黎聖傑曼（PSG）。

內馬爾是9名被告之一，同樣被提告涉及詐欺的還有他的父母，以及替他處理事務的家族企業N＆N。內馬爾和雙親面臨商業詐欺指控。

其他被告還有巴薩兩名前主席羅塞爾（SandroRosell）和巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu），以及桑托斯的前老闆菲略（Odilio Rodrigues Filho）。

內馬爾仍在桑托斯麾下時，巴西投資集團DIS取得他的40%轉會金權利。DIS於2015年提起訴訟，調查人員開始調查當年轉會金的實際金額。

巴薩聲稱轉會金為5710萬歐元，並表示支付了4000萬歐元給N&N，並給了桑托斯1710萬歐元，當中有680萬歐元是給DIS。

然而，檢方認為轉會金應該至少有8300萬歐元。DIS指控內馬爾、巴薩和桑托斯共謀，隱瞞了真實金額。

內馬爾的律師堅稱他無罪，聲稱4000萬歐元是「足球員轉會市場中很正常的合法簽約紅利」。

委任律師也認為西班牙司法當局對這起案子沒有管轄權，因為事涉巴西公民，案發地點也在巴西。

內馬爾在出庭前，昨天才在聖傑曼對決馬賽（Marseille）的比賽中攻入致勝球。他預料將於21日或28日發表證言，目前不清楚他是否必須親自到場。審判預定於31日結束。

內馬爾如果遭判有罪，可能面臨2年有期徒刑，以及高達1000萬歐元罰金。

內馬爾預料將代表巴西參加卡達世界盃足球賽，尋求巴西2002年以來第一座、史上第6座冠軍盃。他將率領巴西隊於11月24日G組開幕戰對決塞爾維亞。