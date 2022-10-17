足球／下月舉辦世界盃 卡達再獲2023年亞洲盃主辦權

亞洲足球聯盟今天宣布，2023亞洲盃足球賽將由卡達主辦。中國今年5月考量疫情放棄主辦權，亞洲足球聯盟表示，儘管時間很短，11月就將主辦世界盃足球賽的卡達已經做好準備。

總部設在馬來西亞的亞洲足球聯盟（The AsianFootball Confederation, AFC）於聲明中指出，AFC執委會今天確認2023年亞洲盃由卡達足球協會（QFA）主辦。

亞洲足球聯盟沒有提到亞洲盃舉辦的時間，同時表示執委會已將印度和沙烏地阿拉伯列入2027年亞洲盃主辦國的候選名單。

亞洲足球聯盟主席薩爾曼（Sheikh Salman binEbrahim al Khalifa）說，儘管準備的時間很短，但卡達已準備好承辦賽事。

下個月登場的世界盃（World Cup）也是由卡達主辦。薩爾曼盛讚卡達已有「世界級基礎設施」以及「無可匹敵的主辦能力」。

中國在2019年6月贏得主辦權，卻在今年5月因為堅持清零政策退出，亞洲足球聯盟緊急尋找新的主辦國，來承接這項AFC主要賽事。2023年亞洲盃決賽將會有24隊出賽。

亞洲盃每4年舉辦一次。韓國和印尼在中國退出後也爭取主辦權，不過最終由卡達勝出。卡達曾主辦過1988年和2011年的亞洲盃。

韓國和日本於2002年共同舉辦世界盃，自1960年後就沒有主辦過亞洲盃。印尼則是在2007年和馬來西亞、泰國和越南共同舉辦亞洲盃賽事。

不過印尼這個月稍早發生足球場踩踏悲劇，造成131人死亡，另外還有數百人受傷，是史上最嚴重的場館災難之一。專家因此質疑其是否有能力承辦大型國際賽事。