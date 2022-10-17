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世足賽／英格蘭對「大嫂團」訂出規範 不能穿著太露及當眾示愛

聯合新聞網／ 綜合報導
在世足賽期間，凱恩妻子(左)被規定不能對丈夫有示愛行為。
在世足賽期間，凱恩妻子(左)被規定不能對丈夫有示愛行為。

世足賽即將開踢，英格蘭足球國家隊近日對國腳的妻子及女朋友「大嫂團」(WAGS)發布一項指引，要求她在世界盃期間注意言行舉止，避免引起不必要的困擾甚至觸犯卡達的法律，因此特別規定穿著要得體，必須遮住肩膀，避免穿短裙外，最重要的是絕不能公開示愛(當眾接吻之類)。

由於今年世足賽是在保守的卡達舉行，有很多宗教上的規定，甚至包含在法律之中。據《太陽報》報導，英格蘭國家隊管理層提醒「大嫂團」，在卡達，她們沒有任何法律豁免權，要求其在公共場合內得穿衣得體、不能公開示愛、亂丟垃圾以免遭到罰款，對此負責人表示，「大嫂團必須了解盡管她的丈夫或男友是球星，仍無法凌駕於法律之上，遵從法律才能保護自己與老公或男友。」

除了以上事項外，更要求大嫂團在回教祈禱期間不能公開飲酒、罵人以及比出粗魯手勢，同時也不能唱歌、吼叫與大聲撥放音樂，此外英國外交部也建議，大嫂團需遮住肩膀，盡量別穿著短裙，以及最重要避免婚外性行為，這是屬於違法行為。

英國 外交部 足球 性行為 丈夫

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