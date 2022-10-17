世足賽／英格蘭對「大嫂團」訂出規範 不能穿著太露及當眾示愛

英國知名電視台BBC體育的女主播瓊絲(Emma Jones)，因火辣身材而榮登最受歡迎的主播，近日他在節目上表示因為自己豐滿的胸部，每次都會按到方向盤喇叭，導致發生一些哭笑不得的趣事。 💃🏼

2022-10-17 16:57