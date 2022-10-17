聽新聞
test
0:00 / 0:00
BBC體育女主播胸前偉大 同事爆：聽到汽車喇叭聲就知人到了
英國知名電視台BBC體育的女主播瓊絲(Emma Jones)，因火辣身材而榮登最受歡迎的主播，近日他在節目上表示因為自己豐滿的胸部，每次都會按到方向盤喇叭，導致發生一些哭笑不得的趣事。
2022年2月5日
瓊絲日前受邀至同事福克斯（John Fox）主持的Podcast談及胸部帶來的趣事時，後者表示，有次瓊斯在活動中人不見，直到清晨6點15分時，突然一輛汽車響著喇叭出現在住宅區，此時駕駛人正是瓊絲，此景象也讓福克斯夫妻哭笑不得，對此瓊絲解釋；「會一直有喇叭聲是因為每次下車時，我的胸部都會碰到按到喇叭。」
至於豐滿的「車頭燈」是否會造成開車不便，絲斯則樂此不疲並表示:「每當我開著我的寶馬1系列小車時，我的胸部都會碰到方向盤，這也代表我會按到喇叭聲。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言