BBC體育女主播胸前偉大 同事爆：聽到汽車喇叭聲就知人到了

英國知名電視台BBC體育的女主播瓊絲(Emma Jones)，因火辣身材而榮登最受歡迎的主播，近日他在節目上表示因為自己豐滿的胸部，每次都會按到方向盤喇叭，導致發生一些哭笑不得的趣事。

💃🏼 pic.twitter.com/UZhsOtV1TU — Emma Louise Jones (@eljonesuk) 2022年2月5日

瓊絲日前受邀至同事福克斯（John Fox）主持的Podcast談及胸部帶來的趣事時，後者表示，有次瓊斯在活動中人不見，直到清晨6點15分時，突然一輛汽車響著喇叭出現在住宅區，此時駕駛人正是瓊絲，此景象也讓福克斯夫妻哭笑不得，對此瓊絲解釋；「會一直有喇叭聲是因為每次下車時，我的胸部都會碰到按到喇叭。」

至於豐滿的「車頭燈」是否會造成開車不便，絲斯則樂此不疲並表示:「每當我開著我的寶馬1系列小車時，我的胸部都會碰到方向盤，這也代表我會按到喇叭聲。」