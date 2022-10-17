自由車／首屆96聯賽圓滿落幕 盼為國內車界注入活水

首屆自由車「96聯賽」上周末圓滿落幕，去年雖然經歷疫情攪局，但仍順利延續積分制，還破天荒送出100萬元獎金，寫下國內自由車聯賽的新頁，也振奮車手士氣。

主辦單位96自転車董事長楊倩玉表示，「國內路權取得不易，加上公路賽路線較複雜，車速也很快，讓辦比賽非常困難，很感謝地方政府得支持，工作人員的努力，才讓賽事圓滿落幕。」

台灣是國際認證的「自由車王國」，無論是車架、零件、車錶和輪組等配件，都是MIT，幾乎每一支世界一級車隊都有台灣的影子，無奈國內競技發展卻始終低迷，比賽稀少，國內頂尖車手苦無舞台，人才斷層嚴重。資深裁判蘇青山就坦言，「年輕車手看不到未來，就算有熱誠的車手也缺乏資源，競爭力自然下降。」

96自転車去年排除萬難，成立96聯賽，設計積分、分級制度，還祭出百萬獎金，也是國內睽違10年後，再度出現本土自由車聯賽，即使遇到疫情，路權取得和資源不足等困境，仍堅持舉辦賽事，希望替國內低迷的自由車環境注入活水，也讓車壇看到一絲曙光。

「只要相信，就有希望」，96自転車董事長楊倩玉說，「當初成立聯賽，很多人不看好，不但無法賺錢，還勞心勞力，但我們還是希望能為國內車壇盡一份力，這一切不是為了96自転車，而是要讓國內車手看到希望，也希望培育更多人才。」

而這次聯賽最終戰在彰化舉行，也獲得地方政府的支持，楊倩玉表示，「國內路權取得不易，加上公路賽路線較複雜，車速也很快，也讓辦比賽非常困難，很感謝地方政府得支持，工作人員的努力，才讓賽事圓滿落幕。」

彰化縣副縣長洪榮章表示，明年就是彰化建縣300年，年底就會有一連串的宣傳活動，而運動賽事就是最好的城市行銷，期盼車友藉由96聯賽，享受體育熱情，同時也能來彰化觀光，「其實彰化很有料，只是過去太低調。」