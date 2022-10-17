F1／車神舒馬克之子明年能否續留 車隊老闆下最後通牒
車神舒馬克（Michael Schumacher）之子米克（Mick Schumacher）在昨日的美國大獎賽僅獲得第17名，而賽季至今僅拿下12分的積分，排在倒數第4，更有數場比賽撞車退賽，對此車隊老闆哈斯 （Gene Haas）也在昨日賽後下達最後通牒，要求他得在剩下的大獎賽全力以赴，明年才有機會留在F1的賽場。
據《美聯社》報導，身為車隊老闆的哈斯表示，「米克的未來現在掌握於自己手上，車隊需要他穩定獲取積分，我們也會給他機會去證明自己。」並認為他依舊擁有很大的淺力。
而米克起伏不定的表現也讓車隊逐漸失去耐性，據傳車隊已找上前F1車手賀根堡(Nico Hülkenberg)，商談讓其明年重返賽場的可能性，米克近期也傳出將有可能於下季代表法拉利轉戰WEC(世界耐久賽)。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言