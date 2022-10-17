F1／車神舒馬克之子明年能否續留 車隊老闆下最後通牒

車神舒馬克（Michael Schumacher）之子米克（Mick Schumacher）在昨日的美國大獎賽僅獲得第17名，而賽季至今僅拿下12分的積分，排在倒數第4，更有數場比賽撞車退賽，對此車隊老闆哈斯 （Gene Haas）也在昨日賽後下達最後通牒，要求他得在剩下的大獎賽全力以赴，明年才有機會留在F1的賽場。

據《美聯社》報導，身為車隊老闆的哈斯表示，「米克的未來現在掌握於自己手上，車隊需要他穩定獲取積分，我們也會給他機會去證明自己。」並認為他依舊擁有很大的淺力。

而米克起伏不定的表現也讓車隊逐漸失去耐性，據傳車隊已找上前F1車手賀根堡(Nico Hülkenberg)，商談讓其明年重返賽場的可能性，米克近期也傳出將有可能於下季代表法拉利轉戰WEC(世界耐久賽)。