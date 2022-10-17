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羽球／戴資穎備戰丹麥公開賽 IG分享飯店奇聞：就是這麼高！
我國羽球一姊戴資穎近日飛抵丹麥備戰超級750丹麥公開賽，並在Instagram發文分享他在丹麥飯店所見的奇聞，並透露自己還在調整時差。
戴資穎在飯店浴室拍影片分享「奇葩」的鏡子，他表示，這是自己看過最「高」的鏡子，想照鏡子時得仰頭才看得清楚鏡面，令他驚呼：「真的是外國人耶，就是這麼高」、「如果這個小圓鏡放平，我只能看見頭髮。」現今世界球王安賽龍就是丹麥人，他的身高高達192公分，比小戴高出整整30公分。
戴資穎在本次超級750丹麥公開賽名列女單第2種子，他在首輪將碰上泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），兩人過往交手次數高達15次，戴資穎取得12勝3敗絕對優勢，近期則是對戰10連勝。
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