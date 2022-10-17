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網球／球后太狂！斯威雅蒂聖地牙哥奪單季第8冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
斯威亞蒂在聖地牙哥女網賽稱后。 美聯社
斯威亞蒂在聖地牙哥女網賽稱后。 美聯社

美國似乎成為波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）福地，闖進聖地牙哥女網決賽的她最終戰碰上會外賽晉級的克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic），雖失去第二盤，但決勝盤賞給對手一個「鴨蛋」，最終以6：3、3：6、6：0迎接本季第8冠。

斯威雅蒂今年在美國表現近乎完美，整季累積戰績是24勝1敗，除美網登頂，印地安泉和邁阿密也完成包辦金盃的「陽光雙冠」，加上聖地牙哥奪冠，她分享說：「我認真訓練，和我的心理師也有下功夫，讓結束比賽的時刻能更專注。」

年僅21歲的斯威雅蒂，今年已累積64勝，勝場數是近9年最高，甚至有機會挑戰美國名將小威廉絲（Serena Williams）2013年締造的78勝；斯威雅蒂迎接冠軍獎金11萬6340美金（約372萬新台幣）後，本季獎金已累積940萬5525美元，有機會成為單季的千萬獎金后。

世界排名77的薇基克，4強賽因雨延期，決賽前不到幾小時，她才以6：4、4：6、7：6（7：2）逆轉地主柯林斯（Danielle Collins），但在一場3盤大戰沒能成成為最終勝家，她形容決勝盤自己就像撞上一堵牆，「她（斯威雅蒂）顯示為何她絕對是現在全世界的最好球員。」

斯威雅蒂 小威廉絲 美網

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